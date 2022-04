US-Verschwörungstheoretiker Jones meldet Insolvenz an

Nachdem der juristische Druck auf den InfoWars-Host und Verschwörungstheoretiker Alex Jones gestiegen ist und er zu Schadenersatz verurteilt wurde, meldete das Medienunternehmen am Sonntag in Texas Insolvenz an. Der rechtsradikale Jones hatte zuvor wiederholt behauptet, dass das Schulmassaker von 2012 in der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut, bei dem 20 Kinder und sechs Lehrer getötet wurden, eine von Anti-Waffen-Aktivisten arrangierte Inszenierung war - die Familien der Opfer seien Schauspieler gewesen.

Mehrere betroffenen Familien haben Jones deswegen verklagt und erklärt, dass sie wegen dessen Kampagne zur Zielscheibe von Morddrohungen und Online-Belästigungen geworden sind. Daraufhin war Alex Jones in Berufung gegangen und hatte argumentiert, dass die Klage ein Mittel sei, um die Meinungsfreiheit in Gefahr zu bringen.

Facebook, Twitter und Spotify hatten Infowar bereits blockiert

Wegen Verbreitung von Fehlinformationen blockierten Soziale Medien wie Facebook und YouTube schon vor Jahren Inhalte von InfoWars, Spotify entfernte dessen Podcast-Folgen. Auch Twitter sperrte den Account des rechten Moderators dauerhaft. Und trotzdem hat InfoWars weiterhin Millionen von Zuschauern. Laut dem Datenunternehmen Similarweb verzeichnete das Unternehmen im Februar 10,3 Millionen Besuche auf seiner Website.

Betroffenen Familien lehnten Jones Angebot ab

Ende März lehnten die betroffenen Familien von Sandy Hook-Grundschule Jones Angebot zur Beilegung ihrer Verleumdungsklage ab. Er hatte angeboten, jedem der 13 Kläger 120.000 Dollar zu zahlen. Wie Alex Jones das finanzieren wollte, bleibt offen. Denn Gerichtsunterlagen zufolge gab Infowars ein geschätztes Vermögen mit null bis 50.000 Dollar an – bei geschätzten Verbindlichkeiten von einer bis zehn Millionen Dollar.