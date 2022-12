US-Repräsentantenhaus: Kein TikTok auf Dienstgeräten

Das US-Repräsentantenhaus hat die Video-App TikTok des chinesischen Konzerns ByteDance auf allen amtlichen Geräten der Kongress-Kammer untersagt. Sie stelle ein "hohes Risiko aufgrund einer Reihe von Sicherheitsproblemen" dar, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Anweisung nimmt ein allgemeines Verbot auf allen Geräten der US-Regierung vorweg, das als Teil des jüngst verabschiedeten Haushaltsgesetzes in Kraft treten dürfte.

Der Druck auf TikTok wächst

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass sich TikTok-Mitarbeiter unerlaubt Zugang zu Daten von zwei US-Journalisten verschafft hatten. China hat Vorwürfe der Spionage zurückgewiesen. ByteDance selbst ließ mitteilen, dass die betreffenden Mitarbeiter bereits entlassen wurden und die Vorgänge die Vergehen Einzelner seien.

In den USA tobt seit Wochen ein Streit um TikTok. Mitte Dezember forcierten Abgeordnete einen überparteilichen Vorstoß, um TikTok zu verbieten. Die Daten, die TikTok von zig Millionen Amerikanern sammle, würden benutzt, um deren Feeds zu manipulieren und Wahlen zu beeinflussen. In Deutschland lehnte Digitalminister Volker Wissing im Juni ein spezielles Gesetz zur Regulierung von TikTok ab.

TikTok wächst rasant

TikTok gilt als Social Media-Plattform der Stunde. Keinem Netzwerk gelang es schneller, mehr als eine Milliarde aktive monatliche Nutzer zu erreichen. TikTok-Nutzer verbringen im Schnitt rund eineinhalb Stunden am Tag in der App. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Kurzvideo-App mittlerweile sogar beliebter als YouTube. Einen Grund für den Erfolg sehen Experten in dem Design der App, das dazu führt, dass TikTok einen gewaltigen Sog entwickeln kann.

Mit Material von Reuters