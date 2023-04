US-Forscher fordert "Wasserzeichen" für KI-Fakes

Hany Farid ist Professor für Computerwissenschaft an der Universität Berkeley und schlägt Alarm: KI-generierte Bilder, Videos oder Audio-Clips sind kaum noch von echten Inhalten zu unterscheiden. Der Experte will KI-Firmen in Zukunft dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass mit ihren Modellen erstellte Inhalte eindeutig gekennzeichnet sind. Dies soll mithilfe eines digitalen Wasserzeichens passieren, erklärte Farid in einem Artikel für das Wissenschaftsmagazin 'The Conversation'.

Deepfakes: Lustiger Zeitvertreib oder Gefahr?

Als Elliott Higgins vor wenigen Wochen einen Tweet mit KI-generierten Bildern einer vermeintlichen Festnahme von Donald Trump durch das FBI veröffentlichte, war das eigentlich nur als lustiger Zeitvertreib gedacht. Doch innerhalb kürzester Zeit verselbstständigten sich die Bilder, wurden millionenfach angesehen, und verwirrten zahlreiche Nutzer.