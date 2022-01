US-Behörden und Mobilfunkanbieter streiten um 5G-Netz

Trotz eines Schreibens des amerikanischen Verkehrsministers Pete Buttigieg und dem Leiter der Luftfahrtbehörde FAA, Steve Dickson, sollen 5G-Drahtlos-Verbindungen rund um amerikanische Flughäfen an den Start gehen. Die Chefs der Mobilfunkanbieter "Verizon" und "AT&T" teilten in einem offenen Brief mit, dass sie keine weitere Verzögerung ihrer Dienste hinnehmen wollten. Damit eskaliert ein Konflikt zwischen den amerikanischen Behörden und den zwei größten Mobilfunkunternehmen des Landes.

Sorgen um C-Band-Frequenzen

Im Herzen des Streits steht das sogenannte C-Band: Eine bestimmte Frequenz von Funkwellen, die als Teil der 5G-Technik verwendet werden soll. "AT&T" und "Verizon" hatten für die Ersteigerung der gefragten C-Band-Frequenzen mehr als 80 Milliarden Dollar bezahlt.

Vor einigen Monaten meldeten die US-Behörden jedoch Bedenken an. Die Befürchtung: Sollte die 5G-Technik in der Nähe von Flughäfen in Betrieb gehen, könnte das die komplexe Elektronik der startenden und landenden Flugzeuge stören. Im November 2021 hatten "AT&T" und "Verizon" sich schon einmal bereit erklärt, den ursprünglich im Dezember geplanten C-Band-Start auf Januar zu verschieben, um mögliche Gefahren zu untersuchen.

C-Band wird schon eingesetzt — ohne Probleme

Der Fall ist auch von internationalem Interesse. Denn in fast 40 Ländern auf der ganzen Welt sind C-Band-Frequenzen rund um Flughäfen bereits in Betrieb. Bislang ist jedoch kein Fall bekannt, in dem das zu technischen Problem geführt hat.

Die Chefs von "AT&T" und "Verizon" berufen sich nun darauf, dass die C-Band-Frequenzen in vielen anderen Ländern problemlos eingesetzt werden, und fordern auch in den USA die Einführung von 5G fortzusetzen. "Die Gesetze der Physik sind in den Vereinigten Staaten und Frankreich die gleichen", heißt es in einem gemeinsamen Statement. "Wenn US-Airlines in Frankreich fliegen dürfen, dann sollten sie unter denselben Bedingungen in den Vereinigten Staaten fliegen dürfen."

Die Behörde FAA verweisen laut Reuters darauf, dass die in den Vereinigten Staaten geplante Signalstärke sich etwas von der in anderen Ländern unterscheide, und der zusätzlich eingeplante Sicherheitsabstand möglicherweise nicht ausreiche.

Die Bedenken kamen in letzter Sekunde

Dass die Mobilfunkanbieter "AT&T" und "Verizon" die Aufsichtsbehörde FAA so offen kritisieren, hat auch mit der Kurzfristigkeit der Forderungen zu tun. Die Einführung der 5G-Frequenzen war seit Jahren geplant gewesen, die Behörde hatte ihre Bedenken jedoch erst einige Wochen vor der geplanten Aktivierung öffentlich gemacht. Zudem hat eine erste Untersuchung der Verbraucherschutzbehörde FCC bislang keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung der Flugzeugelektronik ergeben.