Urteil: Twitter muss stärker gegen illegale Inhalte vorgehen

Der Umgang von Twitter mit illegalen Inhalten ist nach Einschätzung des Landgerichts Frankfurt zu lax. Der Kurznachrichtendienst müsse nicht nur beanstandete Tweets dauerhaft entfernen, sondern auch solche mit "kerngleichen" Inhalten, entschied Richterin Ina Frost am Mittwoch.

Ordnungsgeld von 250.000 Euro angedroht

Gleiches gelte für illegale Inhalte, die binnen 24 Stunden mehr als zehn Mal weiterverbreitet würden. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung droht ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro je Fall. Außerdem könnte gegen Manager Ordnungshaft angeordnet werden.

Illegale Inhalte müssen entfernt werden - auch solche, die sinngleich sind

Wenn ein Tweet künftig als illegal eingestuft und entfernt wird, muss Twitter dem Gericht zufolge eigenständig prüfen, ob weitere Tweets mit gleichen Aussagen auf der Plattform existieren. Diese müssten dann ebenfalls gelöscht werden. Eine allgemeine Überwachungspflicht für sämtliche Tweets sei damit aber nicht verbunden. Twitter kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Auch interessant: Warum auch auf Musks Twitter nicht alles gesagt werden darf

Im konkreten Fall hatte der Antisemitismus-Beauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, eine Einstweilige Verfügung beantragt. Es geht dabei unter anderem um Tweets, in denen behauptet wurde, Blume hätte eine Affäre oder pädophile Neigungen. Ein anderer Twitter-Nutzer hatte ihm unter anderem Antisemitismus unterstellt.

Anwalt Jun: Ein guter Tag für die Würde des Menschen

Bei dem Verfahren handele es sich um eine Musterklage, wie Blumes Anwalt, der Würzburger IT-Experte Chan-jo Jun, zuvor erläutert hatte. Mit dem Eilantrag hatte Jun eine klare Forderung: Twitter soll die rechtswidrigen Inhalte entfernen und auch künftig nicht mehr verbreiten. Dieses Prinzip nennt man "Take down and stay down". Das Landgericht Frankfurt hat das nun im Grundsatz bestätigt.

"Heute ist ein guter Tag für die Würde des Menschen (unantastbar, btw.), die Meinungsfreiheit und den demokratischen Rechtsstaat, bei dem Regeln für alle gelten - nicht nur für Milliardäre und anonyme Trolle." IT-Anwalt Chan-jo Jun auf Twitter.

Twitter setzt auf automatische Inhaltsmoderation

Für Twitter ist das Urteil unerfreulich, denn nun stellt sich die Frage, wie der Kurznachrichtendienst Hassbotschaften, Beleidigungen und Verleumdungen von der Plattform entfernt und dafür sorgt, dass sie nicht wieder auftauchen.

Elon Musk hat mehr als die Hälfte der Twitter-Belegschaft entlassen, darunter offenbar auch die Personen, die für die manuelle Moderation von gemeldeten Inhalten zuständig waren. Außerdem hat Twitter vor wenigen Tagen das "Trust and Safety Council" aufgelöst: Dieses 2016 gegründete Gremium hatte Twitter unabhängig bei kritischen Inhalten, die zum Beispiel in Verbindung mit Themen wie Hassrede, Ausbeutung von Kindern, Selbstmord und Selbstverletzung stehen, sowie anderen problematischen Aspekten im Netzwerk beraten.

Algorithmen können unwahre Tatsachenbehauptungen kaum erkennen

Es deutet daher alles darauf hin, dass die Moderation von gemeldeten Inhalten auf Twitter fast ausschließlich durch Algorithmen erfolgen soll. Das gilt als problematisch. Algorithmen können zwar bestimmte unerwünschte Wörter wie Beleidigungen und Schimpfwörter erkennen, tun sich aber schwer damit, unwahre Tatsachenbehauptungen, Verleumdungen oder Hetze zu erkennen, bei denen es auf die konkrete Formulierung und den Kontext ankommt.

Auch Chan-jo Jun hatte BR24 im Vorfeld gesagt, dass die algorithmische Moderation nicht funktioniere. Man könne zwar Algorithmen verwenden, um rechtswidrige Inhalte zu finden. "Aber die Entscheidung, ob etwas wirklich entfernt werden muss, muss am Ende ein Mensch treffen."

In einem ähnlich gelagerten Fall hatte Jun die Grünen-Politikerin Renate Künast vor Gericht gegen Facebook vertreten und die Löschung von erfundenen Zitaten erwirkt. Für seinen Einsatz hatte der Würzburger Jurist im September 2022 den Max-Dortu-Preis für Zivilcourage erhalten.