Update in der Corona-Warn-App: Das Kontakt-Tagebuch ist da

Im Fall einer Infektion kann das Kontakt-Tagebuch im Textformat exportiert werden, um es dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.

Update bald verfügbar

Die Nutzung der neuen Funktion ist freiwillig und die Daten werden laut Entwickler verschlüsselt auf dem Smartphone gesichert ohne dass Dritte Zugriff darauf haben. Damit soll die Kontrolle bei den Nutzerinnen und Nutzern der App bleiben. Nach 16 Tagen werden die Einträge in der App automatisch gelöscht. So wird bei der Corona-Warn-App weiter auf einen hohen Datenschutz gesetzt, obwohl in letzter Zeit immer wieder diskutiert wurde, ob der Datenschutz die Pandemie-Bekämpfung hemme.

Die aktuelle Version der App (1.10) ist für iOS-Geräte ab sofort im App-Store verfügbar, muss aber manuell runtergeladen werden. Ein Update funktioniert nicht automatisch. Der Google Play Store stellt die neue Version der Corona-Warn-App nach und nach zur Verfügung.