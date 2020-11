Update: Das sind die Neuerungen bei der Corona-Warn-App

Bislang überprüft die Corona-Warn-App alle 24 Stunden, ob eine Risikobegegnung stattgefunden hat. Im schlechtesten Fall kann also ein ganzer Tag vergangen sein, bevor Nutzer darüber informiert werden, dass sie jemanden getroffen haben, der positiv auf Corona getestet worden ist.

Mit dem Update 1.7 soll der Datenabgleich nun mehrmals am Tag stattfinden. Allerdings erfolgt die häufigere Überprüfung nur dann, wenn das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist. Ansonsten geschieht die Risikoermittlung weiterhin alle 24 Stunden.

Mehr Menschen sollen per App Mitbürger warnen

Eine weitere Änderung soll die Motivation erhöhen, seine Mitmenschen anonym per App zu warnen, sobald man selbst positiv auf Corona getestet wurde. Bislang tun dies etwa nur sechs von zehn Usern. Das liegt zum einen vermutlich an der fehlenden Anbindung mancher Labore an die App-Infrastruktur.

Dies hat zur Folge, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger oft noch umständlich mit einer Telefon-Hotline herumschlagen müssen, um eine TAN zu erhalten, mit der sie dann ihr Ergebnis in die App eintragen können. Neuere Forschungen zeigen zudem, dass auch andere Gründe, wie etwa Sorge um den Datenschutz oder Schamgefühle, eine Rolle spielen können.