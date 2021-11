Update bei Corona-Warn-App: Unsicherheit bleibt

Angesichts der extrem hohen Infektionszahlen dürfte die Corona-Warn-App derzeit so oft anschlagen wie nie zuvor. Die App wurde immer weiter entwickelt und ist nun etwa mit der Luca-App kompatibler und kann auch an die dritte Impfung erinnern. Aber über ihre wichtigste Funktion herrscht oft noch Unsicherheit: Was tun bei Warnstufe Rot? Insbesondere für Geimpfte stellt sich die Frage.

Nur Ungeimpfte müssen bei Rot in Quarantäne

Die App wechselt immer dann auf Rot und zeigt ein erhöhtes Risiko an, wenn man über längere Zeit (mindestens zehn Minuten) einer Person zu nahe gekommen ist, die nachher positiv getestet wurde und ihr positives Ergebnis in der App freigeschaltet hat. Nutzerinnen und Nutzern, die eine solche Warnung bekommen, sollten sich generell mit dem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt telefonisch in Verbindung setzen.

Die Corona-Warn-App unterscheidet nicht, ob jemand geimpft ist oder nicht. Sie schickt alle User unterschiedslos zum Arzt. Man sollte aber wissen: Für Personen ohne Impfung gilt ab der Warnung Quarantäne und Testen! Dabei ist der PCR-Test nach einer Warnmeldung der App auch für Ungeimpfte kostenlos. Wenn eine Person dagegen vollständig geimpft oder genesen ist und eine rote Warnung bekommt, ist zunächst keine Quarantäne nötig, jedenfalls solange keine Symptome auftreten. Falls jedoch Symptome zu erkennen sind, sollte man sich ebenfalls testen lassen und in Quarantäne begeben bis das Ergebnis vorliegt.

Anregung zum Boostern in der Corona App

Die Corona-Warn-App benachrichtigt inzwischen User, denen die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Auffrischimpfung empfiehlt ("Boostern"). Dazu zählen aktuell zwei Gruppen: Menschen, die mindestens 70 Jahre alt sind und die Personen, die vor mehr als vier Wochen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden. Bei dieser Impfung wird der Schutz vor Durchbruchsinfektionen als nicht mehr ausreichend erachtet. Die Benachrichtigung bekommt man als roten kleinen Punkt bei "Zertifikate" angezeigt.

Wenn die STIKO ihre Empfehlungen ändert, also zum Beispiel jeder, der vor mehr als sechs Monaten zum letzten Mal geimpft wurde, boostern soll, dann wird das ebenfalls in die Warn-App eingearbeitet. Bislang ist dies aber nur ein vages politisches Ansinnen.

Inzwischen auch kompatibel zu den QR-Codes der Luca-App

Bei den letzten Updates sind ein paar zusätzliche Funktionen in der Warn-App hinzugekommen. So können User der Corona-Warn-App inzwischen bei Veranstaltungen und in Restaurants einchecken, deren Betreiber auf die Luca-App setzen. Dadurch müssen diese nicht mehr zwei verschiedene QR-Codes ausstellen und Nutzern reicht die Installation der Corona-Warn-App.

Mit dem letzten Update auf die aktuelle Version 2.13 sind außerdem ein paar neue Informationsmöglichkeiten hinzugekommen. So gibt es jetzt neben der Übersicht über Entwicklungen bei der 7-Tage-Inzidenz auch jene über die Hospitalisierungen (Krankenhauseinweisungen). Auf der Startseite kann man sich die Werte für Deutschland, für Bayern und für jene Landkreise anzeigen, die einen interessieren. Ein Pfeil weist auf den aktuellen Trend hin – also ob es etwa weiter nach oben geht.

Warnt die App nicht viel zu spät?

In der Redaktion von BR24 gab es mehrmals die Rückmeldung über große Verzögerungen bei der Corona-Warn-App. Demnach wurden Kontakte mit Infizierten erst nach sechs bis acht Tagen angezeigt. Ist es dann aber eigentlich nicht zu spät? Corona hätte sich über diese Personen zumindest schon wieder weiter ausbreiten können. Bei SAP, das die App mit entwickelt hatte, heißt es dazu, dass zumindest sechs Tage durchaus üblich seien. Wie viel Zeit vergeht, liege dabei nicht an der App selbst, sondern daran, wie schnell infizierte Personen zum Testen gingen und wie zügig sie ihr Ergebnis dann in der App freischalten würden. Insgesamt gilt für die Macher der App wohl, besser eine späte Warnung als gar keine.