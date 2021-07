Uni Bayreuth: Oberfrankens erster E-Sport-Verein gegründet

An der Uni Bayreuth hat sich nach eigenen Angaben zufolge der erste E-Sport-Verein Oberfrankens gegründet. Der Verein will Menschen eine Plattform bieten, die sich für den Wettbewerb interessieren, der zuletzt sogar mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht worden war.

Uni als Keimzelle für E-Sport-Verein in Oberfranken

Der Begriff E-Sport, steht für elektronischer Sport und bezeichnet einen sportlichen Wettkampf mit Hilfe von Computerspielen. Der neue Verein mit dem Namen "E-Sport UBT" geht aus dem Lehrstuhl für angewandte digitale Medien hervor. Durch die Vereinsgründung sollen nun auch Interessierte ab 16 Jahren außerhalb der Hochschule angesprochen werden.

Einer Mitteilung des Vereins zufolge würden Computerspiele die Hand-Augen-Koordination schulen. Das Spielen in einem Wettkampf fördere zudem Teamgeist, Kommunikationsvermögen und Kritikfähigkeit.

SpVgg Bayreuth steigt in E-Sport ein

Erst vor wenigen Wochen hatte auch der Fußball-Regionalligist SpVgg Bayreuth verkündet, eine E-Sport-Sparte gegründet zu haben. Mit einer 18-Mann starken Mannschaft wolle die SpVgg an den Start gehen. Gespielt werde in der noch wenig verbreiteten Pro-Clubs-Variante des Computerspiels FIFA 21.