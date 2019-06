Unesco: Kampf gegen Cybermobbing gegen Journalistinnen

Im vergangenen Februar sorgte die sogenannte Ligue-du-LOL-Affäre auch in Deutschland für viel Aufmerksamkeit. Da ging es um die Mitglieder einer LOL-Liga getauften Facebook-Gruppe in Frankreich, zu der unter anderem zwei Journalisten der Tageszeitung "Libération" zählten, die sich vor Jahren im Netz über Kollegen lustig gemacht hatten - vor allem über Kolleginnen, und das teils in mehr als deftiger Manier. Die Affäre löste einen Aufschrei aus und lenkte das Augenmerk auf das immer alltäglicher werdende Cybermobbing speziell gegen Journalistinnen. Diese Woche hat die Unesco in Paris ein Symposium zum Thema Online-Belästigung von Journalistinnen veranstaltet. Auf dem Podium saßen Expertinnen aus aller Welt. Es ging um eine Lagebeschreibung - und darum, wie Opfer besser geschützt werden können.

Ligue-du-Lol-Affäre hat deutliche Spuren hinterlassen

Die Ligue-du-Lol-Affäre hat bei "Libération" deutliche Spuren hinterlassen: Die beiden Journalisten aus dem Haus, die der Facebook-Gruppe angehört hatten, wurden gefeuert. Das Medienunternehmen hat Fortbildungen eingeführt, um den Ressortchefs Strategien der Personalführung zu vermitteln. Neben der journalistischen Arbeit sind sie nun auch zuständig für menschliche Belange in ihren Teams, sagt Christophe Israel, stellvertretender Chefredakteur.

"Zudem haben wir eine Ethik-Charta zum Verhalten in den sozialen Medien verfasst. Darin steht, dass Cybermobbing ein Thema ist, das wir im Auge haben müssen. Die Charta enthält viele Regeln, die dem gesunden Menschenverstand entspringen. Wir erinnern daran: Jeder ist selbst verantwortlich dafür, was er in den sozialen Medien von sich gibt." Christophe Israel

Auch Drohungen von Vergewaltigung

Die Ligue-du-Lol-Affäre war ein sehr spezieller Fall, weil hier Journalistinnen im Netz von den eigenen Kollegen attackiert wurden. Dass Frauen aus der Branche dreimal öfter als Männer Zielscheibe von Cybermobbing werden, zudem oft unterhalb der Gürtellinie, sei heute Alltag, meint Tine Johansen, Vizepräsidentin der dänischen Journalisten-Union. Die bat kürzlich ihre Mitglieder um Erfahrungsberichte.

"Ein Beispiel: Eine Mittzwanzigerin, die vor einigen Monaten zur Ausbildung in die Redaktion kam, zeigte uns ihre Mailbox. Sie erhält täglich Botschaften voll sexueller Kommentare oder gar Vergewaltigungsdrohungen. Sie hat den Chefredakteur darauf aufmerksam gemacht und gesagt, dass sie damit nicht mehr klar komme. Und musste sich anhören, der Umgang mit Mobbing sei heute ein Teil des Jobs." Tine Johansen, Vizepräsidentin der dänischen Journalisten-Union

Oft Drahtzieher: antidemokratische Kräfte

Mit Cybermobbing haben Journalistinnen weltweit zu kämpfen, so Lars Tallert vom schwedischen Medieninstitut Fojo. Die wissenschaftliche Einrichtung setzt sich unter anderem für die Sicherheit von Journalisten ein. Kürzlich hat sie zum Thema Cybermobbing bekannte Medienfrauen befragt: in Schweden, Mexiko, Ägypten, Pakistan, den Philippinen und in der Ukraine. Alle beklagten, schon Opfer gezielter Online-Attacken gewesen zu sein. Wer sind die Täter? Dazu erbrachte die Pilot-Studie ungeahnte Erkenntnisse, sagt Lars Tallert.

"Hinter den Cyber-Attacken gegen Journalistinnen steckt nur selten eine Handvoll frustrierter Männer. Zumeist handelt es sich um eine politische Aktion antidemokratischer Kräfte." Lars Tallert vom schwedischen Medieninstitut Fojo

Tallert listet auf: In Mexiko betreiben hauptsächlich Vertreter der organisierten Kriminalität, des Drogenhandels, Cybermobbing. Auf den Philippinen regierungsnahe militärische Organisationen. In Ägypten fanatische religiöse Gruppen. In Schweden Rechtsextreme. Ihr aller Ziel: kritische Journalistinnen mundtot machen.

"Es ist atemberaubend zu beobachten, dass die Kooperation dieser undemokratischen Kräfte die jeweiligen Ländergrenzen überschreitet. Erkennen lässt sich dies daran, wie die Kampagnen organisiert werden - ihre Botschaften ähneln einander so, dass dies kein Zufall sein kann." Lars Tallert vom schwedischen Medieninstitut Fojo

Sicherheitstechnisches Know-how soll helfen

In Pakistan bemüht sich die Digital Rights Foundation, Opfern von Cybermobbing zu helfen, allen voran Menschenrechtsaktivistinnen, Bloggerinnen, Journalistinnen. In zweieinhalb Jahren hat die Stiftung für Digitale Rechte 3.000 Fälle betreut, so Direktorin Nighat Dad.

"Wir vermitteln den Frauen auch sicherheitstechnisches Know-how. Wir informieren über Malware-Programme, helfen ihnen, mit Hackerangriffen umzugehen. Wenn sie nach einer Cyber-Attacke panisch werden, bemühen wir uns, sie zu beruhigen, damit sie mit klarem Kopf entscheiden können." Nighat Dad, Direktorin Digital Rights Foundation

Unesco: Hashtag #JournalistsToo

Mit dem Hashtag #JournalistsToo hat die Unesco eine Twitterkampagne gestartet: "Nein zum Cybermobbing gegen Journalistinnen!" Das verlangt auch Claudia Reinprecht. Die Chefin der österreichischen Delegation bei der Unesco hat das Symposium in Paris mit initiiert und resümiert:

"Wir haben darüber gesprochen, dass Online-Harrassment ja nicht nur eine Verletzung von Menschenrechten von bestimmten Frauen ist. Sondern dass es die ganze Gesellschaft trifft, wenn die Stimmen von Frauen und ihre Perspektiven nicht mehr einfließen können in eine breite pluralistische Medienlandschaft." Claudia Reinprecht, Chefin der österreichischen Delegation bei der Unesco