Umstrittener YouTuber "Drachenlord" hat Altschauerberg verlassen

Im mittelfränkischen Altschauerberg (Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim) soll nun sozialer Friede einkehren. Wie der sogenannte "Drachenlord", der eigentlich Rainer Winkler heißt, in einem Youtube-Video am Montagabend veröffentlichte, hat er sein Wohnanwesen verlassen und ist ausgezogen.

"Eine Ära ist zu Ende"

"Ich würde alles wieder so machen", kommentiert der Drachenlord in einem seiner letzten Videos. "Wenn ich irgendwann sterbe, weiß ich, was ich in meinem Leben erreicht habe. Ich weiß, dass ich mich allein gegen Hunderttausende von Hatern gestellt habe." In seinem aktuellen Video "Drachenlord ist ausgezogen", sitzt Winkler in einem Fahrzeug. "Eine Ära ist zu Ende. Eine neue wird beginnen." Einen neuen Wohnort nannte Winkler nicht.

"Hater" pilgerten nach Altschauerberg

Nach eigenen Angaben lebte er 32 Jahre in dem Haus, das über Jahre zur Pilgerstätte von sogenannten Hatern, den Gegnern seines Kanals, wurde. Seit 2014 kam es in dem kleinen Ortsteil von Emskirchen mehrfach zu Massenaufläufen und Polizeieinsätzen. Im Jahr 2018 trafen sich rund 800 Anhänger der Hater-Szene zu einem "Schanzenfest" vor Ort und sorgten bundesweit für Aufsehen.

Anwohner leiden mit

Auch die Einwohner von Altschauerberg leiden unter den Hatern. "Es vergeht kaum eine Nacht, in der wir nicht vor Schreck aus dem Bett rumpeln, weil Böller explodieren oder ein fürchterliches Geschrei auf der Straße vor Rainer Winklers Haus herrscht", erzählte ein Nachbar BR24 im Oktober vergangenen Jahres. Das Leben in Altschauerberg sei nicht mehr mit früher zu vergleichen.

"Sie reißen Zäune ein, klettern illegal in unsere Gärten, verbreiten Angst und Schrecken", so der Anwohner weiter. Mehrere Nachbarn seien von den "Drachenlord"-Gegnern schon bedroht worden, sowohl körperlich als auch verbal. Im Telefonbuch stehe schon länger niemand mehr, der Telefonterror sei nicht mehr auszuhalten gewesen.

Tägliche Anrufe bei der Polizei

Auch für die Polizei am Ort gibt es deswegen viel zu tun. An manchen Tagen gebe es bis zu 15 Polizeieinsätze. Auch Anzeigen werden gestellt. Die Anwohner melden sich wegen Ruhestörung, den Hinterlassenschaften der Hater in Form von zersplitterten Bierflaschen, leeren Chipstüten oder faulen Eiern sowie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung – wenn ihre Zäune herausgerissen oder ihre Wände beschmiert werden.

Sieben Anklagen gegen den "Drachenlord"

Im Oktober vergangenen Jahres stand Winkler unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen haben. Bei einer anderen Auseinandersetzung soll der 32-Jährige einen Pflasterstein geworfen und das Opfer am Unterarm verletzt haben. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hatte Winkler zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Berufung: "Drachenlord" im März wieder vor Gericht

Nach der Staatsanwaltschaft hatte auch die Verteidigung dagegen Berufung eingelegt. Der YouTuber "Drachenlord" wird sich im Frühjahr also erneut vor Gericht verantworten müssen. Die Berufungsverhandlung gegen den 32-Jährigen wird am 23. März vor dem Landgericht in Nürnberg beginnen.