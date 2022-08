Umstrittener Creator: "Drachenlord" von YouTube verbannt

"Dieses Konto wurde gekündigt, da es gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen hat", diese Mitteilung findet sich dort, wo sich bislang auf YouTube die Kanäle "Drachen Lord", "Drachen Vlog" sowie "Drachen LP" befanden. Diese Accounts gehören Rainer Winkler, der für die einen ein Mobbing-Opfer ist und für andere die größte Internet-Skandalnudel der Republik.

Ein Malstrom aus Mobbing, Hass und Provokation

Unter dem Namen "Drachenlord" hatte Winkler vor fast genau elf Jahren damit begonnen, Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Anfangs ging es vor allem um Metal-Musik, doch irgendwann zog der "Drache" die Aufmerksamkeit von Hatern auf sich. Daraus entwickelte sich ein nicht enden wollender und immer weiter eskalierender Malstrom aus Mobbing, Hass und Provokation.

Irgendwann wurde die Adresse des Hauses publik, in dem Winkler wohnte. Sogenannte "Haider" pilgerten zur "Drachenschanze", der kleine Ort Altschauerberg im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim kam deswegen lange Zeit nicht zur Ruhe. Mittlerweile ist Winkler ausgezogen und das Haus wurde abgerissen. Wo Winkler nun lebt, ist nicht bekannt. In seinen letzten Videos achtete er darauf, keine Rückschlüsse auf seinen Aufenthaltsort zuzulassen und filmte sich vor einem Greenscreen.

Der Drachenlord war bereits von YouTube verwarnt worden

Warum der Drachenlord auf YouTube gebannt wurde, hat vermutlich damit zu tun, dass er eine Verwarnung der Video-Plattform ignoriert hatte. Wer einen sogenannten "Strike" kassiert, der darf eine Zeit lang nicht mehr streamen und auch nicht auf andere Kanäle ausweichen. Genau das hat der Drachenlord aber offenbar getan. Wie lange die Sperre bestehen bleibt, ist unklar, wer aber innerhalb von 90 Tagen drei Verwarnungen erhält, wird dauerhaft gesperrt.

"Ich bin nicht weg. Ich werde auch nicht weg sein", Rainer Winkler alias Drachenlord auf TikTok

Der Drachenlord selbst hat sich bereits auf TikTok zu seinem YouTube-Bann geäußert. Der Skandal-Creator geht nicht ins Detail. Er hätte "einen kleinen Fehler" gemacht, der sei "aber nicht so gravierend, dass irgendwas passiert". Er sei zuversichtlich, dass er seinen Account innerhalb einer Woche wiederhabe. Währenddessen würde er sich auf TikTok konzentrieren, dort folgen im beachtliche 289.000 Accounts. Auch auf sein Profil auf der Erotikplattform Onlyfans verwies der 33-jährige.

Gegen Rainer Winkler wird ermittelt

Allerdings ist der YouTube-Bann nicht das einzige Problem für den Drachenlord. Vor Kurzem wurde Rainer Winkler zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Unlängst wurde bekannt, dass es nun weitere Ermittlungen gegen den Streamer gibt. Er soll gewalt- oder tierpornografische Inhalte verbreitet haben.