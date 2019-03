Abstimmung über EU-Urheberrechtsreform könnte vorverlegt werden

Fast gleichzeitig meldet die Nachrichtenagenur dpa, die EVP wolle die Abstimmung doch nicht vorverlegen. Sie bezieht sich hierbei auf einen Sprecher von Manfred Weber, der ebenfalls auf die unfertigen Übersetzungen verwiesen hätte. Die Erklärung überzeugt jedoch nicht: Schließlich existieren nun bereits zwei Dokumente, die den Antrag über eine vorgezogene Abstimmung belegen. Kurz darauf meldet Patrick Beuth für "Spiegel online": Die Übersetzungen könnten bereits nächsten Freitag fertig sein - anders als das Büro von Manfred Weber vermeldet hat.

Wie geht es weiter?

Sollte der Antrag der EVP am Donnerstag diskutiert werden, entscheiden die Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments darüber, ob die Abstimmung nicht erst Ende März, sondern bereits nächste Woche stattfinden wird. Je früher die Abstimmung, desto weniger Zeit bleibt den Gegnern der Reform, sie noch zu verhindern. Am 23. März sind europaweit Demonstrationen gegen die Pläne der EU - insbesondere gegen den umstrittenen Artikel 13 - geplant. Zudem sollen heute Abend in mehreren deutschen Städten spontane Kundgebungen stattfinden, darunter in München am Königsplatz.

Was ist nochmal Artikel 13?

Dieser soll Online-Plattformen wie YouTube und Facebook, aber auch viele kleinere Plattformen, für die Inhalte haftbar machen, die Nutzer dort hochladen: Die Konsequenz davon wären wohl sogenannte "Uploadfilter". Kritiker sehen darin eine Bedrohung des freien Internets und die Gefahr von Zensur durch große Konzerne. Die Verwerter-Industrie hingegen befürwortet die Reform als notwendigen Schritt gegen einen rechtsfreien Raum im Internet.