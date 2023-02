Umbruch-Podcast: Wie KI Kunst und Design verändert

Seit dreieinhalb Jahren gibt es den Umbruch-Podcast des Bayerischen Rundfunks, der sich jeden Monat einem Technologie-Thema widmet und es so erklärt, dass jeder es versteht. Doch nun steht der Podcast vor einem Problem. Dieses Problem ist viereckig, weiß-blau-grau und springt einem ungefragt ins Auge, wenn man im Internet nach dem Podcast googelt. Das Problem ist das Cover, auf dem die beiden BR-Hosts Christian Sachsinger und Christian Schiffer in die Kamera lugen. Vielen Hörern gefällt das Bild nicht. In einer Hörer-Mail an den BR hieß es einmal sogar, das Bild sei, Zitat, "abstoßend".

Podcast-Cover aus der Maschine?

Doch Rettung naht. Denn 2022 war das Jahr, in der die KI-Revolution ihren Anfang nahm. Das Jahr in dem beispielsweise die Chat-KI GPT3 für Furore sorgte. Aber schon vorher sorgten Programme für offene Münder, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder aus Textbeschreibungen generieren, etwa DallE, Midjouney oder Stable Diffusion.

Diverse Magazine, wie etwa die "Cosmopolitan" oder auch die "Neue Züricher Zeitung" ließen ihre Cover von einer Maschine gestalten. Im November 2022 gewann ein Mann einen Kunstwettbewerb in Colorado mit einem Bild, das in Wirklichkeit eine künstliche Intelligenz geschaffen hatte. Die Idee der beiden Christians: Der Umbruch-Podcast bekommt ein neues Cover. Eines, das der Kollege Computer erschafft.

Vier Bilder, die das Auge des Betrachters umschmeicheln

Eine der bekanntesten Text-zu-Bild-Generatoren ist Stable Diffusion. Das Programm wurde von der Machine Vision & Learning Arbeitsgruppe an der LMU München entwickelt und ist Open Source. “Wir waren im Sommer 2022 selbst überrascht, wie gut das Modell funktioniert hat”, erzählt der Leiter der Arbeitsgruppe Björn Ommer. “Das ist eine Technologie, die die Art und Weise, wie wir allgemein mit dem Computer in Zukunft interagieren werden, transformieren wird”, so der Informatiker. Und in der Tat kann man sich vorstellen, dass sich der kreative Prozess dank der neuen Kunst-Maschinen massiv verändern wird.

“Generative KI”, das ist ein Schlagwort, unter dem all die Anwendungen zusammengefasst werden, bei denen Maschinen selbst Inhalte erstellen. So wie auch bei dem neuen Cover für den Umbruch-Podcast. In etwa einer Stunde entstehen vier Bilder und jedes davon umschmeichelt das Auge des Betrachters ungleich mehr, als das aktuelle Cover des Umbruch-Podcasts.