"Umbruch": B5aktuell startet neuen Digital-Podcast

Solche selbstlernenden Programme stecken inzwischen in den verschiedensten Geräten und Apps. Digitale Assistenten lernen die Gewohnheiten von uns Nutzern kennen, Übersetzungssoftware trainiert eine Sprache solange, bis sie uns genau versteht und Überwachungssysteme beobachten Straßen und Gebäude und finden dabei immer besser heraus, wer womöglich gerade etwas im Schilde führt.

Gerade erst haben Informatiker von der Universität des Saarlandes eine KI erschaffen, die zuverlässig Blitz und Donner vorhersagt. Auch ist schon länger ist klar, dass künstliche Intelligenz beispielsweise Hautkrebs mit einer größeren Zuverlässigkeit erkennt als menschliche Ärzte. Sogar vor Kunst und Musik macht KI nicht mehr Halt, entwirft und komponiert mittlerweile so perfekt, dass auch Experten nicht mehr erkennen, was Menschen geschaffen haben und was der Computer.