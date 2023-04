Ukraine-Leaks kamen aus Gaming-Chatgruppe

Es ist das wohl größte US-Geheimdienstleck seit Jahren: Hunderte Seiten von Fotos und Mitschriften geheimer Unterlagen über den Kriegsverlauf in der Ukraine sind in den vergangenen Tagen über verschiedene Internetplattformen an die Öffentlichkeit gelangt. Nach einer Recherche der Washington Post sollen die Dokumente ursprünglich von einem jungen Mitarbeiter einer US-Militärbasis stammen.

In einer nicht öffentlichen Chatgruppe der Online-Kommunikationsplattform Discord hatte dieser unter dem Pseudonym "OG" über Monate hinweg eigens erstellte Mitschriften und später Fotos geheimer Dokumente mit einer kleinen Community aus Online-Freunden geteilt. Chatverläufe lassen vermuten, dass der Mann nicht primär aus ideologischer Überzeugung gehandelt hat – sondern auf der Suche nach Anerkennung und Bewunderung in seiner Online-Community war.

Leaks beinhalten Details zu Kriegsverlauf und US-Aktivitäten

Die Unterlagen kamen vergangene Woche an die allgemeine Öffentlichkeit, als sich erst Fotos über Twitter und russische Blogs verbreiteten. Sie sollen Informationen geben zu Waffenlieferungen an die Ukraine, Truppenstärke und Einschätzungen zum weiteren Kriegsverlauf.

Weiteres Material, das der Washington Post vorliegt, soll Details beinhalten über US-Spionage in unterschiedlichen Ländern sowie über russische Bemühungen, Waffen und Munition aus der Türkei und Ägypten zu kaufen.

US-Behören suchen unter Hochdruck nach Quelle der Leaks

Der Leak schlägt in den USA Wellen bis in höchste Regierungskreise. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin verkündete am Dienstag, "keinen Stein auf dem anderen" zu lassen, bis man den Urheber gefunden habe. Die US-Behörden sind Anfang April auf das Sicherheitsleck aufmerksam geworden – obwohl die Unterlagen bereits seit Wochen auf Discord geteilt wurden.

Kein Whistleblower, sondern ein Angeber?

Den Ursprung haben die Dokumente in einer privaten Chatgruppe des Messengerdienstes Discord, der besonders unter jungen Gaming-Fans beliebt ist. Die Chatgruppe mit dem Namen "Thug Shaker Central" ist eine von tausenden derartigen Gruppen auf der Online-Plattform. Die etwa 20 Mitglieder der Gruppe tauschten sich vor allem über ihre beliebtesten Computerspiele aus, aber auch über eine geteilte Begeisterung für Waffen und Religion. Gegründet und verwaltet wurde die Gruppe nach der Recherche der Washington Post von einem Nutzer namens "OG", der von sich behauptet, Mitarbeiter auf einer US-Militärbasis zu sein.

Von anderen Mitgliedern der Discordgruppe erfuhr die Zeitung, dass "OG" angab, Mitte 20 zu sein und eine Art Mentoren-Rolle einnahm für die restlichen Mitglieder der Gruppe, überwiegend Teenager. Immer wieder inszenierte sich "OG" als Anführer, der den jüngeren Gruppenmitgliedern die Welt erklären und Orientierung bieten wolle.

Frust über mangelnde Resonanz im Online-Freundeskreis stachelte Urheber an

In diesem Zusammenhang stehen demnach auch die Leaks der Geheimdienstdokumente. Bereits Ende des vergangenen Jahres begann "OG", ausführliche und komplizierte Mitschriften geheimer Militärberichte, die er selbst erstellt hatte, in der Discordgruppe zu veröffentlichen. Damit stieß er jedoch auf wenig Interesse bei den anderen Mitgliedern der Gruppe. Ein Gruppenmitglied gab gegenüber der Washington Post an, als einzige Person frühzeitig die Tragweite der Dokumente erkannt zu haben.

Nachdem sich "OG" mehrfach über die mangelnde Resonanz aus der Gruppe zu seinen Mitschriften beschwert hatte, begann er, Fotos der Originaldokumente in der Community zu teilen. Offenbar erhoffte er sich dadurch mehr Aufmerksamkeit. Hunderte Bilder sollen so über Monate in der Discordgruppe gelandet sein.

Unterlagen verbreiteten sich erst über Discord, dann über Twitter

Lange drang nichts davon aus der Gruppe nach außen. Im März jedoch veröffentlichte ein Gruppenmitglied etwa 30 der Fotos in einer anderen Discordcommunity mit mehreren tausend Mitgliedern. Kurze Zeit später verbreiteten sich die Bilder dann in anderen sozialen Medien wie Twitter oder Telegram und alarmierten die US-Behörden. In der Öffentlichkeit wurde zwischenzeitlich über gezielte russische Spionage-Bemühungen spekuliert.

Messengerdienst Discord: Beliebt bei spezialisierten Fan-Communities

Dass der vermutliche Mitarbeiter des US-Militärs die Unterlagen ausgerechnet in dem Gaming-Forum Discord geteilt hat, ist dabei nur auf den ersten Blick verwunderlich. Discord gehört zu den beliebtesten Plattformen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Ursprünglich entwickelt als Chatsoftware, um sich beim gemeinsamen Computerspielen im Freundeskreis unterhalten zu können, hat sich die Plattform zu einem Ort entwickelt, an dem Gleichgesinnte spezialisierte Fangemeinden gründen, um sich über bestimmte Spiele, Fernsehserien oder andere Hobbies auszutauschen. Auch große Software-Anbieter wie Adobe oder KI-Firmen wie OpenAI unterhalten eigene, offizielle Discordgruppen.

Kleingruppen florierten während der Pandemie

Neben großen Communities mit hunderttausenden Mitgliedern gibt es auch viele nicht-öffentliche kleine Gruppen. Vor allem in der Pandemie sind diese für viele Jugendliche zur wichtigen sozialen Anlaufstelle geworden. Oft verbringen diese viel Zeit in Sprach- oder Videochats mit Online-Freunden und knüpfen enge Beziehungen zueinander.

Vieles deutet nun darauf hin, dass die Suche nach Anerkennung in einer solchen Online-Community einer der ausschlaggebenden Gründe war für die größten US-Geheimdienst-Leaks der letzten Jahre.