Facebook löscht falsche Kapitulationsbotschaften der Ukraine

Meta, der Mutterkonzern von Facebook, hat vom Versuch einer belarussischen Hackergruppe berichtet, über gehackte Facebook-Konten von ukrainischen Militärs Fake-Videos auf der Platform zu verbreiten. Die Videos sollen die ukrainische Armee zu einer Kapitulation auffordern.

Solche Hacker-Angriffe sind nicht neu. Russland nutzt schon länger das Internet für seine Desinformationskampagnen. Auch seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine wurden Social-Media-Konten und wichtigen Informationsquellen in der Ukraine wiederholt gehackt. Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Kiew berichten auch über angebliche Kapitulationsankündigungen, die plötzlich am Rande wichtiger Liveübertragungen auf dem Bildschirm auftauchten.

Die Angriffe sollen Vertrauen in ukrainische Institutionen schaden

Laut Facebook geht die Aktion, die sich gegen Militärbeamte richtete, auf das Konto von belarussischen Hackern. Ukrainische Funktionäre vermuten Verbindungen nach Russland. Ziel der Angriffe sei es, das Vertrauen in die ukrainische Institutionen zu beschädigen und die Glaubwürdigkeit von Regierung und Medien zu untergraben.

Facebook konnte weitere Angriffe verhindern

Meta berichtet, den Angriff schnell erkannt zu haben. Man habe sogar einige Hacker rechtzeitig daran hindern konnten, die gefälschten Videos und Nachrichten online zu stellen. Laut Meta gehören die Hacker einer Gruppe an, die Sicherheitsexperten Ghostwriter nennen. Oft sind Personen des öffentlichen Lebens in Europa Ziel dieser Gruppe.