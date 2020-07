Twitter wirft Anhänger der Verschwörungsbewegung QAnon raus

QAnon-Anhänger sympathisieren mit Donald Trump

Im Kern verbreitet die QAnon-Ideologie den Glauben daran, dass fast sämtliche Medien und politische Institutionen der Welt von einer globalen Elite aus pädophilen Satanisten kontrolliert werden, und lediglich US-Präsident Donald Trump sich gegen diese Elite stellt.

Anhänger der Verschwörungstheorie sind in der Regel Anhänger von Trump und haben häufig rechtsextreme Gesinnungen. Bei vielen von ihnen handelt es sich um fundamentale Christen, welche in ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten oft politisch den Ton angeben.

Einige offizielle Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner für die Kongresswahlen im November haben bereits öffentlich ihre Sympathie für QAnon bekundet.

QAnon-Symbole wurden in den vergangenen Jahren von Anhängern immer wieder in die Kamera bei Auftritten von Trump gehalten. Unterstützer der Theorien sind inzwischen auch verstärkt in der Republikanischen Partei aktiv. In Deutschland waren QAnon-Sympathisanten bei Demonstrationen gegen die Corona-Regelungen zu sehen.

Facebook sperrte einzelne QAnon-Accounts

Im Mai hatte Facebook 20 Accounts und fünf Seiten entfernt, die QAnon zugerechnet werden. Zur Begründung hieß es, sie hätten gegen das Verbot "nicht-authentischen Verhaltens" bei dem Online-Netzwerk verstoßen. Einem Bericht der New York Times zufolge plant Facebook ebenfalls, stärker gegen QAnon-Inhalte vorzugehen.