Twitter: Whistleblower berichtet von großen Sicherheitsproblemen

Peiter Zatko war Sicherheitschef bei Twitter. Er wurde nach einem massiven Sicherheitsvorfall 2020 vom damaligen Chef des Unternehmens Jack Dorsey eingestellt. Damals waren Accounts dutzender Personen des öffentlichen Lebens gehackt worden.

Doch offenbar scheinen die Sicherheitsprobleme bei Twitter so groß zu sein, dass Zatko nun eine Beschwerde als Whistleblower unter anderem bei der US-Börsenaufsicht SEC bereits im Juli eingereicht hat. Zu seinen Kritikpunkten zählt, dass zu viele der etwa 10.000 Twitter-Mitarbeiter Zugang zu zentralen Systemen des Dienstes und Nutzerdaten wie Telefonnummern hätten.

Geschlossene Nutzerkonten nicht zuverlässig gelöscht

Ein weiteres Problem: Bereits von Nutzern geschlossene Konten seien nicht zuverlässig gelöscht worden sein. Seinen ehemaligen Kollegen wirft Zatko vor, den Twitter-Vorstand und die Aufsichtsbehörden insgesamt über die Sicherheitslage bei Twitter falsch informiert zu haben.

Whistleblower ist kein Unbekannter

Twitter wies die Vorwürfe zurück. Nach Auskunft des Unternehmens sei Zatko im Januar entlassen worden - dieser wolle nun mit den Anschuldigungen seinem früheren Arbeitgeber schaden. Zatko wiederum sagte dem Sender CNN, er wolle "die Welt sicherer machen".

Zatko ist in der IT-Welt kein Unbekannter, unter dem Spitznamen "Mudge" wurde er vor knapp 20 Jahren als so genannten ethischer Hacker bekannt, der nicht schaden, sondern helfen will. Unter anderem arbeitete Zatko für Google und das Pentagon.

Gute Nachrichten für Elon Musk?

Zu seinen weiteren Vorwürfen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gehört auch, dass sich Twitter zu wenig um Fake-Accounts und Bots kümmere. Dies ist auch ein zentraler Vorwurf von Tesla-Chef Elon Musk, der sich aus diesem Grund aus dem Kauf zurückziehen will und der nun von Twitter verklagt wird.

Die Vorwürfe von Zatko stünden damit in keinem Zusammenhang, sagte John Tye im CNN-Interview, der als Chef des Netzwerks Whistleblower Aid, Rechtshilfe und Beratung für Whistleblower anbietet. Tye unterstützt sowohl Zatko, als auch die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen. Wie die Washington Post und CNN berichten, will der Geheimdienstausschuss des US-Senats Zatko anhören.