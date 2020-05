Twitter unterzieht US-Präsident Trump erstmals Faktencheck

Wenn Donald Trump etwas zu sagen hat, dann tut er das inzwischen sehr häufig zuerst über Twitter. Die Plattform ist für den US-Präsidenten ein immens wichtiges Sprachrohr und bislang ließ Twitter seine Äußerungen auch so stehen - und wurden sie noch so heftig kritisiert.

Trump-Tweet mit Warnhinweis versehen

Jetzt allerdings hat das Unternehmen einen Tweet von Trump zum ersten Mal einem Faktencheck unterzogen und ihn darauf mit einer Art Warnhinweis versehen. Trump hatte vor einer vermeintlichen Betrugsgefahr bei Briefwahlen gewarnt und ohne Belege behauptet, dass die in Kalifornien geplanten erweiterten Optionen der Stimmabgabe per Brief eine "manipulierte Wahl" zur Folge haben würden. Stimmzettel würden gestohlen, gefälscht, "illegal ausgedruckt" und "betrügerisch ausgefüllt" werden, twitterte Trump.