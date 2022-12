Nutzer stimmen gegen Musk als Twitter-Chef

Am Sonntag hatte Elon Musk noch ausgelassen über das WM-Finale getwittert, bei dem er in Doha von der Tribüne aus mitgefiebert hatte. Doch wenige Stunden nach dem Spiel ging es dann wieder um Twitter, um die Social Media-Plattform also, die der mittlerweile nur noch zweitreichste Mann der Welt Ende Oktober für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte.

Musk entschuldigte sich zunächst dafür, dass er die Twitter-User nicht über wichtige Entscheidungen habe abstimmen lassen und postete wenig später eine Umfrage mit der vermutlich wichtigsten Entscheidung, zu der der Twitter-Kosmos jemals an die virtuellen Urnen gerufen wurde: Soll er, soll Elon Musk, Twitter-Chef bleiben? Die Nutzer konnten mit "Ja "oder "Nein" abstimmen. Nun steht das Ergebnis fest: Gut 57 % sind dafür, dass Musk seinen Twitter-Hut nimmt.