Massive Störung bei Twitter: Was ist los bei Elon Musk?

Bei Twitter ist es zu einem schweren Ausfall gekommen. Viele Nutzer konnten in der Nacht zum Donnerstag nicht twittern, anderen Konten folgen oder auf ihre Direktnachrichten zugreifen. "Twitter könnte für einige von euch nicht wie erwartet funktionieren", teilte der Kurznachrichtendienst über seinen offiziellen Hilfsaccount mit. Das Unternehmen entschuldigte sich für die Störung und erklärte, man arbeite an deren Behebung. Seit Mitternacht scheint aber wieder alles zu funktionieren.

Twitter: "Du hast das Tageslimit, Tweets zu senden, erreicht"

Usern fiel das Problem am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf, als sie Tweets schreiben wollten, dann jedoch die Nachricht erhielten: "Du hast das Tageslimit, Tweets zu senden, erreicht". In der Nachricht befand sich ein Link zu einer Twitter-Seite, auf der Tweet-Limits aufgeführt sind. Dort steht, dass man höchstens 2.400 Tweets pro Tag schreiben kann. Das sind weitaus mehr Tweets, als die allermeisten Twitter-Nutzenden für gewöhnlich verfassen. Auch Betroffene berichteten davon, am Mittwoch nur ein paar Tweets geschrieben zu haben.

Allerdings heißt es auf der Twitter-Support-Seite weiter, dass diese tägliche Höchstgrenze in kleinere Limits für halbstündliche Intervalle aufgeteilt wird. Auch Retweets werden auf dieses Limit angerechnet. Es ist aber nicht klar, wie viele Tweets innerhalb der "halbstündlichen Intervalle" erlaubt sind. Mehrere Twitter-Nutzende berichteten davon, dass sie eine Fehlermeldung erhalten hätten, wenn sie versucht hätten, mehr als einmal pro Stunde zu twittern.

Auch Folgen und Direktnachrichten schreiben waren nicht möglich

Probleme traten zudem bei Versuchen auf, anderen Usern zu folgen. Betroffene bekamen eine Nachricht mit dem Hinweis, dass sie aktuell keinen weiteren Personen folgen könnten. Zwar gilt seit langem die Beschränkung, dass ein Nutzer an einem Tag 400 Accounts folgen kann. Doch auch das ist weit mehr, als die meisten User an einem Tag schaffen. Außerdem war es zeitweise nicht möglich, Direktnachrichten an andere Accounts zu verschicken - obwohl kaum jemand das aktuell geltende Limit von 500 Direktnachrichten pro Tag erreicht.

Grund für die Störung ist noch unklar

Die Ursache für die Störung, die etwa 90 Minuten lang dauerte, war zunächst unklar. Manche Twitter-Nutzer vermuteten, dass sie mit der für Donnerstag geplanten Abschaltung der offenen Schnittstelle (API) zu tun haben könnte. Über die API können Interessierte Twitter-Daten auslesen und selbst auswerten. Auch der automatisierte Versand von Tweets ist über die Schnittstelle möglich.

Allerdings kündigte Twitter am Donnerstagmorgen an, die kostenlose API noch bis zum 13. Februar offen zu halten. Auch danach soll es zwar weiterhin ein kostenloses API-Angebot geben, dieses ist aber auf 1.500 Tweets pro Monat beschränkt. Ein eingeschränkter API-Zugriff soll 100 Dollar im Monat kosten.

Ex-Twitter-Mitarbeiter: Personalabbau könnte sich rächen

Ehemalige Entwickler von Twitter sowie Experten warnten vor einer erhöhten Gefahr von Zerfallserscheinungen der Online-Plattform, nachdem Elon Musik das Gros der für technische Abläufe zuständigen Mitarbeiter gefeuert hat. Seit der Übernahme Twitters durch Musk sollen mehr als zwei Drittel der Angestellten, die zuvor für die Kerndienste von Twitter zuständig waren, das Unternehmen verlassen haben.

Schon im November sagten abgewanderte Programmierer und Techniker der Nachrichtenagentur AP, dass sie wegen des personellen Aderlasses bei Twitter erhebliches Ungemach für die mehr als 230 Millionen Nutzer erwarteten. Dies gelte vor allem dann, wenn Musk große Änderungen einleite, ohne sie abseits der Plattform erprobt zu haben. Seit November sind weitere Mitarbeiter mit internem Fachwissen gegangen, die nicht ohne weiteres ersetzt werden können.