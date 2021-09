Twitter macht Zahlungen mit Bitcoin möglich

Die Blockchain - Zukunftstechnologie oder Spinnerei?

Twitters Integration von Bitcoin-Zahlungen ist in der Tech-Welt bemerkenswert. Denn die großen Tech-Konzerne wie Facebook, Google und Amazon nehmen von Blockchain-Technologien bislang eher Abstand - zumindest in der Öffentlichkeit.

Gerade Bitcoin wird oft kritisiert, weil bei der Erzeugung des digitalen Zahlungsmittels große Mengen an Energie verschwendet werden. Und obwohl manche in der Blockchain-Technologie die Zukunft des Internets sehen, zweifeln andere weiterhin an ihrem Nutzen.

NFTs kommen wohl als nächstes

Twitter könnte im Netz nun zu einem Vorreiter in Sachen Blockchain-Integration werden. Das Unternehmen kündigte an, auch andere Blockchain-Technologien in seine Plattform integrieren zu wollen.

So könnten Twitter-Profile in Zukunft beispielsweise sogenannte NFTs anzeigen: Digitale Besitztümer, die via Blockchain-Technologie einem bestimmten Eigentümer zugeordnet werden. Über das letzte Jahr wurden weltweit NFTs im Wert von Milliarden Euro gehandelt - obwohl die großen Social Media-Plattformen bislang kaum Interesse an der Technologie gezeigt haben.