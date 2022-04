Twitter-Investor Elon Musk: Stratege oder Spaßmacher?

Ist das alles nur ein Scherz?

Tatsächlich zeigt die Umfrage aber noch etwas: Elon Musk scheint sein Engagement selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Im ersten Tweet nachdem seine Investition bekannt wurde, schrieb Musk nichts als "oh hi lol". Der Milliardär ist für sein launisches Twitter-Verhalten bekannt, das ihm Vergleiche mit Donald Trump eingebracht hat. In der Vergangenheit hat Elon Musk Twitter genutzt, um einen lebensrettenden Taucher als "Pädo-Typ" zu beschimpfen, um für fragwürdige Kryptowährungen zu werben oder um rechtlich heikle Aussagen über Tesla-Aktien zu machen, die ihm sogar ein Verfahren der amerikanischen Börsenaufsicht einbrachten.

Nur wenige Tage, bevor bekannt wurde, dass Musk mehrere Milliarden in Twitter investiert hat, nutzte Musk noch ebendiese Plattform, um laut darüber nachzudenken, selbst eine neue Social Media-Plattform zu gründen. Da seine Investition zu diesem Zeitpunkt schon längst in trockenen Tüchern war, handelte es sich dabei offensichtlich um leere Worte.

Musks zahlreiche Tricks und Skandale sind ein Grund dafür, weshalb viele Beobachter in seiner Investition vor allem als eine weitere Laune des Milliardärs vermuten und keine ernsthafte Strategie, "Elon Musk hat nicht 9,2 Prozent von Twitter gekauft, um Geld zu verdienen", schreibt etwa der Bloomberg-Journalist Matt Levine. "Elon Musk hat 9,2 Prozent von Twitter gekauft, weil er Geld hat, und weil er einiges davon benutzen will, um auf Twitter noch nerviger sein zu können."

Geht es wirklich um Redefreiheit?

Könnte es sich bei Elon Musks Twitter-Einkauf also auch um einen Versuch handeln, Einfluss auf die Leitung von Twitter zu nehmen, um noch freier twittern zu können? In der Vergangenheit hat Elon Musk mehrmals beklagt, Twitter lege zu wenig Wert auf freie Meinungsäußerung.

Tatsächlich ist Twitter jedoch nicht restriktiver als die meisten Social Media-Plattformen. Und die aktuell erfolgreichste, TikTok, ist sogar strikter als jede andere. Sollte Elon Musk sich tatsächlich dafür einsetzen die Content-Regeln auf Twitter lockerer zu gestalten, könnte das auch dazu führen, dass Twitter als Plattform unbeliebter wird und immer mehr Nutzer die Plattform verlassen. Sollte dann auch der Aktienkurs fallen, wäre das zumindest für Musk kein Problem: Er wäre nach wie vor einer der reichsten Menschen der Welt.