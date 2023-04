Twitter-Haken wider Willen: Stephen King kritisiert Elon Musk

Der blaue Haken bei Twitter war bisher Garant dafür, dass ein Account echt war und sich tatsächlich auch die Person oder Institution dahinter verbirgt, die der Name ausweist. Es gab ihn kostenlos, wenn man eine gewisse Relevanz hatte und sich verifizieren ließ. Elon Musk will aus diesen Haken eine Geldquelle für sein renditeschwaches Social-Media-Unternehmen machen, für das er 44 Milliarden US-Dollar hingeblättert hat. Und so können Twitter-User schon länger Twitter Blue abonnieren – für 8 Dollar im Monat bekommt jeder, der möchte, einen blauen Haken. Heute nun ging Twitter den angekündigten konsequenten nächsten Schritt und entzog allen Accounts den Haken, die nicht dafür zahlen möchten.

Prominente User haben weiterhin Haken

Allen? Nicht ganz. Eine ganze Reihe prominenter Twitter-Accounts, darunter diejenigen von Stephen King und US-Rapper Ice T schmückt weiterhin ein blaues Häkchen. Wenn man dieses anklickt, erklärt zudem ein Text: "Dieses Konto ist verifiziert, weil es Twitter Blue abonniert hat und seine Telefonnummer verifiziert hat." Außenstehende sollen also denken, dass die bekannten Namen bereit seien, für den blauen Haken monatlich Geld zu zahlen – was nicht stimmt.

Wenig überraschend machen einige betroffene Promis keinen Hehl aus ihrer Verwunderung über dieses Vorgehen und äußern ihren Unmut. So twittert etwa Stephen King: "In meinem Twitter-Konto steht, dass ich Twitter Blue abonniert habe. Das habe ich nicht. In meinem Twitter-Konto steht, ich hätte eine Telefonnummer angegeben. Habe ich nicht."