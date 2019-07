Twitter führt "Trump-Label" ein

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist für Politiker attraktiv: schnell, direkt und reichweitenstark. Entsprechend wird gerne mal pointiert geschrieben, manchmal aber auch über das Ziel hinausgeschossen. Was geht und was nicht, ist dabei eigentlich in den Nutzerrichtlinien von Twitter festgelegt. Trotzdem bleiben immer mal wieder Tweets von Politikern stehen, obwohl sie gegen die Twitter-Regeln verstoßen. Ein Beispiel: