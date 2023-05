Twitter: Elon Musk übergibt das Zepter an eine Frau

Chronik eines angekündigten Rücktritts

Vergangenen Oktober hatte Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft. Er hatte zwar lange angekündigt, dass er er den Posten des CEO nicht lange behalten wolle, und hatte im Dezember sogar die Twitter-Nutzer über seinen Rücktritt abstimmen lassen. Aber obwohl gut 57 Prozent der Nutzer für seinen Rücktritt stimmten, blieb er noch monatelang auf dem Sessel sitzen und veranstaltete ein chaotisches halbes Jahr.

Twitter braucht Werbekunden

Jetzt muss Twitter Werbekunden zurückholen, die Musk mit seiner Übernahme und Unternehmenspolitik vergrault hatte. Dafür scheint Yaccarino die richtige Frau. Denn sie hat für NBCUniversal seit 2011 mehr als 100 Milliarden Dollar an Werbeumsätzen generiert. So steht es jedenfalls in ihrer Firmenbiografie.

Yaccarino hatte Musk Mitte April auf der Bühne einer Branchenkonferenz interviewt und dabei Sympathie für seine Ansichten und erklärten Ziele gezeigt.

Musk will Techniksparte von Twitter leiten

Musk selbst will sich künftig als Technikchef um Produkte und Software kümmern. Offen ist, wie viel Handlungsfreiheit die neue Managerin neben Musk haben wird. Laut seinem Tweet soll sie nun helfen aus Twitter die Super-App ("everything app") X zu machen.