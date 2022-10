Blauer Haken bald kostenpflichtig? Was Musk sonst noch vorhat

Die Sache mit dem Waschbecken (englisch: 'sink') ist recht schnell erklärt: Musks Tweet "Let that sink in" heißt einerseits schlicht "lasst dieses Waschbecken herein", in anglophoner Doppeldeutigkeit aber auch "lasst das auf euch wirken" oder "lasst das mal sacken".

Elon Musk, das wandelnde Meme

Seit Musks Antrittsbesuch in der Twitter-Zentrale vergangenen Mittwoch ist einiges passiert: Der einst auf Lebenszeit von Twitter verbannte Donald Trump lobte die vollzogene Übernahme, will wohl aber gar nicht zurück. Und mit General Motors pausiert einer großer Werbekunde von Twitter – gleichzeitig aber auch Konkurrent von Tesla – seine Anzeigengelder.

Derart verhalten skeptische Reaktionen gibt es derzeit viele: Selbst die Bundesregierung kündigte an, die jüngsten Vorgänge bei Twitter “sehr genau” zu beobachten und im Fall einer negativen Entwicklung die eigenen Konten einzustellen – obwohl dort allein dem Profil des Bundeskanzlers über 600.000 Nutzer folgen.

Kosten verifizierte Accounts bald Geld?

Eine der tiefgreifendsten Änderungen könnte demnächst auf verifizierte Accounts wie die des Bundeskanzlers zukommen. Das Tech-Magazin "The Verge" berichtet, Musk plane dafür eine monatliche Gebühr in Höhe von 20 US-Dollar. Dafür soll das bisherige Abo-Modell von "Twitter Blue" erweitert werden, das Twitter-Nutzern diverse Zusatzfunktionen bietet.

Twitter-Konten, die bereits als verifiziert gelten, erhielten demnach eine 90-tägige Bedenkzeit, um dieses neue Abo entweder abzuschließen oder ihren blauen Haken einzubüßen. Geht es nach Elon Musk, tickt die 90-Tage-Uhr bereits ab nächsten Montag, dem 7. November: Bis zu dieser Deadline sollen Twitter-Entwickler das neue Feature umgesetzt haben – oder werden direkt gefeuert.

Was wird aus Twitter und wenn ja, wie viele?

Den schon jetzt geplanten (und bereits geschehenen) Personaleinsparungen bei Twitter könnte laut Musk auch das “Content Moderation Council” zum Opfer fallen: Dieses neue Gremium hatte Elon Musk selbst vorgeschlagen, um Bedenken gegen Hate Speech und Desinformation entgegen zu wirken. Doch wozu neues Personal, wenn die Nutzer den Job auch gleich selbst übernehmen können?