Twitter & Co.: So beeinflusst der Ukraine-Krieg Social Media

Keine Stories, keine Reels, keine Likes: Nach Facebook und Twitter ist in Russland ab heute auch Instagram verboten. Die Sperre gab die russische Behörde für Massenmendien, der Roskomnadzor, bereits am 11. März 2022 bekannt. Die offizielle Begründung: Auf Instagram soll provokatives Material kursieren, das sich an russische Soldaten richtet.

Immer weniger Zugang zur Außenwelt

Instagram ist in Russland zwar nicht ganz so groß wie das Staats-Fernsehen, jedoch nutzen circa 80 Millionen russische Nutzer die Plattform. Sie dient als News-Quelle, Vernetzungsort und Kommunikations-Tool. Viele russische Influencer und Influencerinnen bestreiten dort außerdem ihren Lebensunterhalt. Das Verbot bedeutet nun: Kein Zugriff mehr auf die Konten und so fällt für viele eine Einkommensquelle weg, und – viel problematischer – es gibt eine Möglichkeit weniger, internationalen Informationsaustausch zu betreiben.

Gerade jetzt, während eines Krieges, der auch Krieg der Informationen ist, könnte sich die Sperre fatal auswirken. Aufklärungsmöglichkeiten werden immer rarer, der Zugang zur Außenwelt wird erschwert und zugleich rüstet die Propaganda-Maschinerie auf. Der Kreml schickt nun sogar „Influencer-Soldaten“ los: In einer über die Chat-App Telegram koordinierten Kampagne haben Putin-treue TikTok-Stars Propaganda zum Ukrainekrieg verbreitet - mutmaßlich sogar gegen Bezahlung. So berichtete der Spiegel, dass mehrere Influencerinnen und Influencer Anfang des Monats in Videos auf ihren eigenen Kanälen einen fast wortgleichen Text vorlasen, in dem der russische Angriff auf die Ukraine als Befreiungsaktion bezeichnet und so gerechtfertigt wurde. Die Kanäle haben teilweise über einer Million Abonnenten.

Krieg - auch auf TikTok

TikTok ist bisher noch nicht gesperrt in Russland, allerdings ist der Dienst stark eingeschränkt worden, russische Nutzer können keine Clips aus dem Ausland konsumieren. International steht die Plattform in der Kritik, weil Falschinformationen zum Krieg dort teils millionenfach angesehen werden. Das Unternehmen sieht sich eigentlich gern als Unterhaltungs-App, der russische Angriffskrieg zeigt jedoch, dass TikTok nicht unpolitisch ist. Man könnte sogar sagen: Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist der erste TikTok-Krieg der Geschichte. Tatsächlich begünstigt die App mit ihrem Algorithmus und ihrer Funktion unter Umständen, dass irreführende Inhalte ein Millionenpublikum über erreichen können. Gerade für junge Menschen im Westen birgt die App jedoch auch positives Potential, zum Beispiel eine Möglichkeit, den Krieg zu verarbeiten, sich zu informieren, oder auch darüber aufzuklären.

Auch der US-Regierung ist offenbar die Macht von TikTok als Informationsquelle im Krieg bewusst. Das Weiße Haus hat am Donnerstagnachmittag 30 prominente Influencerinnen und Influencer zu einem Videoanruf eingeladen, so berichtete die "Washington Post". Bei dem virtuellen Meeting informierten demnach Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, über das Vorgehen der USA, die Zusammenarbeit mit der Nato und wie die USA auf einen russischen Einsatz von Atomwaffen reagieren würden.Anders als im Falle der russischen Kampagne kommentierten die an dem Videoanruf beteiligten Influencer in nachfolgenden Videos und Statements die US-amerikanische Politik ebenfalls kritisch.

Tor sicherer als VPN

Nachdem in Russland nun fast alle dominierenden Social Media-Kanäle entweder geblockt oder oder staatliche Propganda verbreiten, versuchen sich russische Aktivisten und Aktivistinnen über alternative Wege zu informieren. Eine Option, Instagram, Facebook oder Twitter doch weiter zu nutzen, ist via VPN. Durch einen Tunnel erhalten Nutzer und Nutzerinnen dadurch eine neue IP-Adresse aus einem anderen Land und können auf die Apps zugreifen. Viele VPNs sind jedoch nicht anonym und die Bewegungen der Nutzer und Nutzerinnen werden getrackt. In der aktuellen Situation ist das nicht ideal und kann sogar gefährlich werden.

Darum schlagen immer mehr Aktivisten vor, zum Beispiel die des sogenannten „Tor Project“, besser das Overlay-Netzwerk „Tor“ zu nutzen. Tor funktioniert ähnlich wie ein VPN, anonymisiert jedoch alle Verbindungsdaten und schützt so seine Nutzer vor der Analyse des Datenverkehrs.

