Twitch verbietet Casino-Streams

Das Livestreaming-Portal Twitch, kündigt neue Richtlinien an. Auf Twitter schreibt Twitch, es werde das Streaming von Glücksspiel-Websites verbieten, die Spielautomaten, Roulette und Würfelspiele anbieten. Dabei geht es um Glückspielseiten, die keinen ausreichenden Verbraucherschutz anbieten. Die Richtlinienänderung tritt am 18. Oktober in Kraft. Twitch verspricht, die vollständigen Details vor diesem Datum zu veröffentlichen.

Sportwetten, Fantasy-Sportarten und Poker werden nicht verboten

Bisher umfasst die Liste der gesperrten Seiten einige der bekanntesten, darunter Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com. Kein Wunder, denn auf Twitch konnte man bereits viele Streams mit Glücksspielinhalten von diesen Domains finden. Twitch sagt, dass es in Zukunft "andere identifizieren kann", sodass die Liste der gesperrten Webseiten wahrscheinlich länger werden wird. Das Portal wird jedoch weiterhin Betreiber zulassen, die sich auf bestimmte Arten von Glücksspielinhalten konzentrieren, darunter Sportwetten, Fantasy-Sportarten und Poker.

Auslöser für die Entscheidung war ein Betrug-Skandal

Das Glücksspiel auf Twitch wird bereits länger kontrovers diskutiert. Das Verbot folgt auf einen weitreichenden Skandal unter hochkarätigen Streamern, nachdem der britische Streamer ItsSliker zugegeben hatte, andere Hosts um Tausende von Dollar betrogen zu haben. In einem Twitch-Stream am Wochenende gab Sliker zu, sich Geld von anderen Hosts "ausgeliehen" zu haben, und sagte, er sei in eine Spielsucht geraten, die mit CS:GO-Skin-Wetten begann und zu Spielen mit echtem Geld eskalierte.

Im Stream sagte Sliker, er beabsichtige, den Leuten die Summen zurückzuzahlen.