TV-Duell: CSU und Grüne bringen sich online in Stellung

Das TV-Duell zwischen CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann findet heute Abend ganz klassisch im BR-Fernsehen statt. Dazu gehört aber auch ein Livestream auf Facebook und br24.de - denn schon ähnliche Duelle in den vergangenen Jahren haben gezeigt: Große Streitgespräche vor Wahlen werden auch online entschieden. Dort findet die Debatte über Inhalt, Form und Souveränität der Kandidaten zeitgleich statt.

Strategie für den Online-Wahlkampf

Ein Blick auf die Social Media-Stimmung vor dem großen Duell zeigt: Beide Seiten verfolgen bereits eine Taktik - die sich vielleicht auch nach dem Duell widerspiegeln wird. Die CSU-Seite setzt vor allem auf klare Ansagen mit Ministerpräsident Söder - mit der Betonung auf Wahlkampfthemen und dem ein oder anderen lustigen Gif.

In München will die CSU eine "Twitter-Party" veranstalten - und ihre Mitglieder dort ermuntern, Söder in den sozialen Netzwerken zu unterstützen. Der CSU-Spitzenkandidat hat trotz zuletzt schwacher Umfragewerte einen Fan-Club im Netz - und hofft, den beim Duell auch hinter sich zu wissen.