Trotz Trumps Tiraden: App des Ex-Präsidenten in Google-App-Store

Mehr als 80 Millionen Menschen folgten dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei Twitter. Sie alle, Politiker, Journalisten und Privatpersonen, hingen an seinen digitalen Lippen und verbreiteten direkt oder indirekt die Ankündigungen und Informationen, aber nicht zuletzt auch Hasskommentare und Lügen, die Trump dort teilte.

Bis er es eben nicht mehr durfte. Schon kurz nach Trumps Twitter-Sperre nach dem Sturm auf das US-Kapitol kündigte einer seiner Berater ein Trump-eigenes Netzwerk an. Anfang 2022 startete der Ex-Präsident mit "Truth Social" dann offiziell – wenngleich etwas holprig: Ein Hacker reservierte sich den User-Account, Tester fanden unter anderem Bilder von Pornographie und Hinrichtungsvideos. Im September 2022 schrieb der Guardian über wirtschaftliche Probleme des Netzwerks.

Doch mindestens eines der dort erwähnten Hauptprobleme scheint nun gelöst: Bisher war die App nämlich nicht im App-Store von Google erhältlich (bei Apple schon, allgemein jedoch nur für US-User). Für Nutzer von Android-Handys war der Zugang zu Truth Social daher kompliziert. Das ändert sich nun: Google hat die App für seinen Play-Store zugelassen.

Truth Social muss mehr moderieren

Im August war Truth Social der Zugang zum App-Store noch verwehrt worden, wie das US-Portal Axios berichtete, da die App Standards von Google nicht eingehalten hatte. Dabei ging es offenbar vor allem um die Inhalte der App. Google erwartet, dass Social-Media-Apps ihre Inhalte in Bezug auf illegale Themen aber auch Aufrufe zur Gewalt oder Hate Speech moderieren.

Etwa muss es Meldemöglichkeiten geben und entsprechende Inhalte müssen gelöscht werden. All das ist Truth Social nun offenbar willens zu tun.

Trump lügt und hetzt weiter

Ob sich damit auch App-Gründer und Zugpferd Donald Trump einschränken muss? Eine aktuelle Auswertung der linksgerichteten NGO Media Matters for America zeigt zumindest, dass Trump in seinem eigenen Netzwerk keineswegs zahmer unterwegs ist als zuvor bei Twitter. Demnach verbreitet er weiterhin regelmäßig die Lüge, dass ihm der Wahlsieg 2020 gestohlen worden sei, die man wohl als einen zentralen Auslöser der Gewalt beim Sturm auf das Kapitol werten kann.

Hinzu kommen laut Media Matters Unwahrheiten über die Durchsuchung seines Hauses durch das FBI. Außerdem teilt Trump bei Truth offenbar immer wieder Inhalte von QAnon-Anhängern, einem Verschwörungskult, vor dem etwa das FBI schon 2019 warnte, weil er zu Gewalt anstacheln könnte. Sein Symbol "Q" war seither beim Sturm auf das Kapitol, aber auch bei deutschen Demonstrationen zu sehen.

Wahlkampf-Tool für Trump

Seine frühere Reichweite erlangt Trump mit seinen Posts allerdings nicht. Rund vier Millionen Menschen folgen ihm bei Truth Social. Abseits von Trump bietet die App laut einer aktuellen Analyse von Forbes-Autor John Brandon, der sie einige Monate testete, offenbar nichts Zählbares, vor allem keine Innovationen gegenüber anderen sozialen Netzwerken. Die App ist aus seiner Sicht letztlich eine Trump-App, ein direkter Kanal von Trump zu seinen Fans, ein Wahlkampf-Tool, mit dem der Ex-Präsident einer Gruppe von Anhängern nach mit seinen Ansichten und Informationen versorgen kann – ohne sich an fremde Regeln halten zu müssen.

So die Analyse vor Googles Ankündigung, die App zu vertreiben. Ob Truth Social sich selbst und Trump nun wirklich einhegt, sollte der ehemalige Präsident wieder mit Lügen oder Hetze zu Gewalt anstacheln, wird sich zeigen. Spannend dürfte dann auch Googles Reaktion darauf sein - immerhin bietet der Internet-Riese auch umstrittene Apps wie Telegram trotz Verschwörungstheorien, Gewaltaufrufen und Hetze weiterhin in seinem App-Store an.

Im Januar 2023 will zudem Facebook entscheiden, ob Trump auf das Portal zurückkehren darf – das ist übrigens der Grund, warum NGOs wie Media Matters schon jetzt "Beweise" dafür sammeln, dass Trump in seinem Mainstream-Social-Media-Exil keineswegs harmloser geworden ist.