Trotz Corona: Algorithmen erobern weiter die Kapitalmärkte

Der Ausbruch der Corona-Pandemie war auch für die Kapitalmärkte ein Schock-Ereignis. Der Absturz der Kurse an den Kapitalmärkten im Februar und März 2020 sei so steil gewesen wie nie, bestätigt der Professor für Finanzökometrie Stefan Mittnik. Sogar während der Weltwirtschaftskrise 1929/1930 sei es nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit abwärtsgegangen. Mittnik glaubt, dass ein Teil dieser Fallgeschwindigkeit von Algorithmen herrührt. Menschliche Händler können nochmal kurz innehalten und nachdenken, ob sie wirklich so schnell verkaufen sollen. Algorithmen können das nicht. Um das zu verstehen hilft es, ein wenig zu den Ursprüngen des sogenannten Algotradings zurückzublicken.

Der erste Algotrader übte in Las Vegas

Doyne Farmer, emeritierter Professor der britischen Universität von Oxford, wird oft als Vater des Algotradings bezeichnet. Schon In den 1970er Jahren hatte er versucht mit Hilfe eines Computers in Las Vegas beim Roulettespiel erfolgreich zu sein. Er war überzeugt, dass die Kugel nie rein zufällig bei irgendeiner Zahl landet, sondern bestimmten Mustern folgt und dass sich deshalb mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt, auf welche Zahl die Kugel am Ende fällt.

„Da gibt es diese Spanne von ungefähr 10 Sekunden nachdem die Kugel ins Rollen gebracht worden ist, bis der Croupier die Gebote schließt. In der Zeit kann man noch raten, wo die Kugel denn landen wird.“ Doyne Farmer, Physiker und Chaostheoretiker

Farmer hatte einen Algorithmus entworfen, der mehrere Faktoren zusammenfasste, um eine Vorhersage zu treffen. Zwei dieser Faktoren: wie schnell rollt die Kugel in den ersten Sekunden, gleich nachdem sie losgelassen wird. Und wie weit hat sie sich kurz nach dem Loslassen bereits der Mitte angenähert? Beides konnte der junge Wissenschaftler mithilfe einer kleinen unauffälligen Kamera exakt feststellen. Ein in der Jacke versteckter, selbstgebastelter Computer führte die Rechenoperationen durch. Das Rechenprogramm, also der Algorithmus, verglich die von der Kamera ermittelten Daten mit den Messungen aus vergangen Runden und gab eine Prognose ab, wohin die Kugel fallen würde – all das in wenigen Sekunden. Farmer erzählt: "Das hat funktioniert, wir hatten einen 20-Prozentvorsprung gegenüber dem Kasino.“

Vom Roulett-Tisch auf das Börsenparket

Dass Farmer in Las Vegas trotzdem nicht reich geworden ist, lag vor allem daran, dass er ständig Angst haben musste, vom Kasinopersonal erwischt und verprügelt zu werden. Und so suchte sich der Forscher mit seinen Algorithmen ein anderes Betätigungsfeld und landete beim Aktienmarkt. Die Börsen gleichen einem Meer von Daten. Farmer suchte darin nach Mustern, die immer wiederkehrten. Ein theoretisches Beispiel: Der DAX fällt zuerst eine Woche lang, dann zieht er plötzlich wieder an und gleichzeitig sind auch noch die Umsätze hoch (es wird also als an Börsen viel gekauft und verkauft); in dieser Situation hält die Erholungsphase drei Tage lang an. Wenn man dieses Muster mehrmals beobachten konnte, wird es sich wohl auch ein weiteres Mal wiederholen. Man weiß also schon vorher, dass die Erholungsphase wahrscheinlich drei Tage geht und kann entsprechend Aktien kaufen.

Farmer schaffte es mit seiner Methode den S&P 500 um das sechsfache zu übertrumpfen. Er verdiente also, indem er seinem Algorithmus ein halbes Jahr lang gehorchte sechsmal so viel, als wenn er einfach nur alle 500 im Index gelistete Aktien gekauft und nach einem halben Jahr wieder verkauft hätte. Damit hatte Farmer gezeigt, dass Aktienmärkte kein reines Zufallsspiel sind und dass man mit Algorithmen viel Geld machen kann.

Das Coca-Cola-Rezept der Börse

Seit Farmers Erkenntnissen stecken Investmentgesellschaften viel Geld in Algorithmen. Experten die solche Programme schreiben können sind extrem gesucht und werden entsprechend gut bezahlt. Ausgefeilte Handelsalgorithmen verarbeiten zig verschiedene Muster und Annahmen. Wobei sich die Investmentfirmen nicht in die Karten schauen lassen. Ein Börsenalgorithmus ist so etwas wie das Coca Cola Rezept, sagt Nir Vulkan, Kapitalmarktexperte und Professor an der Universität von Oxford. Wenn dieses Rezept andere Unternehmen kennen würden, könnten Sie es auch einsetzen und der ursprüngliche Vorsprung, den diese Investmentgesellschaft beim Wertpapier-Handel hatte, wäre dahin. Denn eines ist auch klar, nirgends hat der Ausspruch „Zeit ist Geld“ mehr Gültigkeit, als an den Kapitalmärkten.

Wertpapierhandel in Millisekunden

Die Leute, die an den Aktien- und Terminmärkten besonders auf den Faktor Zeit setzen, sind die sogenannten Hochfrequenzhändler. Der amerikanische Buchautor Michael Lewis hat das auf sehr eindrückliche Weise in seinem Buch „Flash-Boys“ beschrieben.

„Hochfrequenzhändler kennen die heutigen Preise und der Rest kennt nur die gestrigen Preise. Oder anders gesagt: dem klassischen Anleger bleiben nur die veralteten Kurse.“ Michael Lewis, Autor

Lewis hat in seinem Buch beschrieben wie die Wall Street in die Hände einer skrupellosen Clique gerät. Firmen, die am liebsten im Verborgenen agieren, mit wenig bekannten Namen wie KCG, Sun Trading oder Virtu Financial. Ihr Credo lautet: Geschwindigkeit ist Geld. Die Hochfrequenzhändler schöpfen quasi den Rahm an der Börse ab, indem sie immer einen Tick schneller agieren als andere. Wenn an zwei Börsen die Kurse nicht exakt gleich sind, dann sehen das die Algorithmen der Speed-Trader. Sie kaufen diese Aktien an einen Handelsplatz zum niedrigeren Kurs und verkaufen sie an einem anderen für ein klein wenig mehr. Dieser Vorgang dauert nur wenige tausendstel Sekunden. Und er wiederholt sich solange, bis es keine Preisunterschiede mehr gibt, sich die Kurse also überall angeglichen haben. Um Zeit zu gewinnen, nehmen Hochfrequenzhändler jeden Aufwand in Kauf.

Algorithmen produzieren Überreaktionen

Speedtrading ist an sich noch nicht verwerflich, führt erst einmal sogar dazu, dass sich Märkte schneller aneinander angleichen und überall die gleichen Preise (oder die gleichen Kurse) herrschen. Doch gleichzeitig sorgen diese Algorithmen auch für Instabilität am Markt. Es entsteht ein System von hochgezüchteten Rechnern, die sich rund um den Globus gegenseitig die Milliarden abjagen. Dabei kommt inzwischen auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Lernende Maschinen also, die sich auf der Suche nach dem besten Kurs selbst optimieren. Solche Systeme machen manchmal Dinge, die niemand mehr versteht. Manchmal löst ein Algorithmus unvorhersehbare Reaktionen bei anderen Algorithmen aus, was wiederum weitere Algorithmen zum Handeln veranlasst – das alles in Sekundenbruchteilen.

Corona hat Algotradern wohl genutzt

Wie dieser hochgezüchtete Kapitalmarkt nun mit Corona umgegangen ist, dazu gibt es noch keine endgültigen Erkenntnisse. Es bleibt noch zu untersuchen, wieviel des Crashs zu Beginn der Pandemie tatsächlich auf das Konto von Algorithmen gegangen ist und ob er wirklich schwächer ausgefallen wäre, hätte es keine Börsenroboter gegeben. Die Erholungsphase, die danach folgte und ein Jahr lang andauerte, war jedenfalls eine sehr gute Zeit für Algotrader, wie Oxford-Professor Nir Vulkan erklärt. Algorithmen seien vor allem dann gut, wenn es einen klaren Trend im Markt gebe, egal ob nach oben oder nach unten.

Im Frühjahr 2021 ging die Aufholjagd jedoch zu Ende. Seitdem springen die Kurse regelmäßig hin und her, es gibt keinen klaren Trend mehr. Insofern ist 2021 ein etwas schwierigeres Jahr für Algotrader. Einig ist sich Nir Vulkan mit seinem deutschen Kollegen Stefan Mittnik darin, dass Corona den Einsatz von Algorithmen nicht gebremst hat. Schon jetzt wird wohl die Hälfte des gesamten Kapitalmarktes von Maschinen gesteuert. Tendenz steigend – trotz oder womöglich auch wegen Corona.