Transparenz-Offensive? Twitter legt Algorithmus teilweise offen

Twitter hat die Algorithmen, mit denen Tweets für einzelne Nutzer herausgesucht werden, in großen Teilen öffentlich gemacht. Software also, die Empfehlungen gibt. Man wolle "Vertrauen durch Transparenz" schaffen, sagte Twitter-Eigner und CEO Elon Musk in der Nacht zum Samstag in einer Online-Fragerunde. Er denke, dass Nutzer keinem Software-Algorithmus einer Plattform vertrauen sollten, der nicht nachvollziehbar sei.

Eine "neue Ära der Transparenz"

Gerade erst waren Teile des Twitter-Quellcodes geleakt worden, Twitter vermutete hinter dem Datenleck einen ehemaligen Mitarbeiter, der das Unternehmen im letzten Jahr verlassen hat. Nun geht Twitter selbst in die Offensive: Nutzer sollen nun besser nachvollziehen können, nach welchen Kriterien Tweets ausgewählt werden, die sie auf der Plattform zu sehen bekommen. Wer Twitter nutzt, kann sich Tweets entweder in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen oder von Software ausgewählt. Im letzteren Fall können in dem "Für-dich"-Bereich in die Auswahl auch Tweets von Profilen kommen, denen man eigentlich nicht folgt. Bei diesen Empfehlungen wird unter anderem berücksichtigt, welche Beiträge zuletzt das Interesse eines Nutzers fanden.

In einem Tweet und im eigenen Blog bezeichnet Twitter die Offenlegung von Teilen seines Algorithmus als Beginn einer "neuen Ära der Transparenz". Gleichzeitig habe man jene Codes von der Veröffentlichung ausgenommen, die "die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer oder den Schutz unserer Plattform vor böswilligen Akteuren gefährden würde", einschließlich den Kampf gegen sexuelle Ausbeutung und Manipulation von Kindern.