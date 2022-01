TramSim Munich: Ein Computerspiel für Fans der MVG

Schlüssel rein, Stromabnehmer ausfahren und los geht! Wobei, so einfach ist das nicht, denn das Computerspiel "TramSim Munich" will ein echter Simulator sein. Und das heißt: Realismus wird hier großgeschrieben. Also muss der angehende PC-Straßenbahnfahrer vorher noch seine fünfstellige Fahrernummer eingeben, bevor er die Feststellbremse lösen, die Tür schließen und losfahren kann. Doch dann ertönt es endlich, das Geräusch, das zu München gehört wie das Plätschern der Isar: Das langsam anschwellende Summen eines R2.2b-Straßenbahn-Triebwagens der MVG.

Stachus: „richtig komplexe Szenerie“

Drei Linien werden im "TramSim Munich" simuliert, die Linie 28, die Linie 27 und die Linie 23. Intime Kenner des Münchner MVG-Netzes wissen jetzt, dass deswegen auch bekannte Verkehrsknotenpunkte wie der Stachus, das Sendlinger Tor oder Münchner Freiheit angefahren werden können.

„Vor allem der Karlsplatz-Stachus ist interessant, denn da tut sich viel, das ist eine richtig komplexe Szenerie“, erzählt Daniel Buda von "ViewApp", der österreichischen Firma hinter dem "TramSim Munich". Die Sonnenstraße mit ihrem viergleisigen Abschnitt sei zudem etwas ganz besonderes, das man in anderen Städten nicht erleben könne.

TramSim zeigt viel Liebe fürs Detail

Zuvor hat Buda und seine Firma den "TramSim Vienna" herausgebracht. Aber wer glaubt, es würde reichen für den "TramSim Munich", die digitalen Trambahnen einfach von rot in blau umzupinseln, der irrt. Das Münchner Trambahnsystem habe nämlich durchaus seine Eigenheiten. „Die Oberleitungen sind anders, das Gleissystem und viele der Objekte. Man lernt die Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen“, erzählt Buda. Mittlerweile kenne er München besser als Wien, wo er eigentlich lebt.

In der Tat findet man im TramSim Munich viel liebe zum Detail. Da sind die typischen blauen Fahrkartenentwerter, da sind blau-karierten Sitzpolster, da sind aber auch die vielen Knöpfe im Trambahn-Führerstand, das Leuchten der Osram-Reklame oder das charakteristische Dach an der Münchner Freiheit. Der Simulator nutzt hierbei die Unreal Grafik-Engine, die sonst gerne auch mal in großen Blockbuster-Spielen zum Einsatz kommt. Und so sieht München in der Trambahn-Simulation tatschlich in etwa so schön aus, wie in Wirklichkeit.