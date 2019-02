Tracking: Diese Spuren hinterlassen Sie täglich im Netz

Dass Facebook viele Daten sammelt, dürfte sich schon herumgesprochen haben. Was genau Facebook aber alles misst, weiß die Welt in all seinen Details erst, seitdem Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem Kongress aussagen musste. Seitdem ist klar, dass Facebook genau Buch darüber führt, welches Handy wir benutzen, wohin wir unsere Maus bewegen, wann wir wo ein Foto machen und vieles andere mehr.

Und Facebook trackt nicht nur Menschen, die bei Facebook sind, sondern auch Menschen, die gar keinen Facebook-Account haben. Das Unternehmen hat das Netz quasi verwanzt mit sogenannten "Like-Buttons", die man auf viele Seiten findet und die Daten über das Surf-Verhalten an den blauen Riesen schicken. Auch viele Apps teilen Daten mit Facebook, wie vor einiger Zeit die Nicht-Regierungsorganisation Privacy International herausgefunden hat.

Tracking per "Fingerabdruck"

Natürlich ist Facebook nicht die einzige Firma, die trackt. Eine ganze Armada an Psychologen und Programmieren scheint nichts Anderes umzutreiben als die Frage: Wo werden wir als nächstes hinklicken? Wie kann man unser Verhalten tracken, um es dann vorhersagen zu können? Auch Apps, die eher banaleren Zwecken dienen, verfolgen die Nutzer durch das Internet. Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Rewe.de geht beispielsweise hervor, dass von Nutzern, die die Webseite des Supermarkts aufrufen, ein sogenannten "Fingerabdruck" erstellt wird. Das heißt, dass die Browser-Einstellungen geprüft werden, welches Betriebssystem verwendet wird, die Zeitzone, die Schriftarten, die Auflösung, die Fenstergröße, woraus dann ein Profil erstellt wird, das es so nur einmal gibt. Dieses Profil wird dann mit einem Werbenetzwerk geteilt.