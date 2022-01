Tote Corona-Leugner: Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf

"Fast wäre ich im Krankenhaus an einer bakteriellen Lungenentzündung gestorben", schreibt Cirsten Weldon am 31.12.2021 in ihrem letzten Instagram-Post. Auf dem Bild ist Weldon mit einer Beatmungsmaske zu sehen. Wenig später verstirbt die 64-Jährige, und zwar nicht an einer bakteriellen Lungenentzündung, sondern an Corona.

Weldon war Teil der QAnon-Verschwörungsbewegung, hielt Covid für einen Mythos und soll Menschen angeschrien haben, die auf ihre Impfung warteten. Mitte Dezember nahm die ehemalige Schauspielerin an einem Treffen von Impfgegnern in Texas teil und steckte sich dort mutmaßlich mit der Krankheit an, die sie später das Leben kosten sollte. Cirsten Weldon ist nicht das einzige Opfer der Veranstaltung: Auch Doug Kuzma, der Moderator eines Impfgegner-Podcast, starb wenige Wochen nach dem Treffen nach einer Covid-Infektion.

"Mein Ehemann ist nicht an Covid verstorben"

Es gibt mittlerweile zahlreiche Fälle von prominenten Corona-Leugnern, die einem Virus zum Opfer gefallen sind, das es ihrem Weltbild zufolge eigentlich gar nicht geben dürfte. Der Fernsehprediger Marcus Lamb starb im November an Corona, der QAnon-Aktivist David Steele im August und erst im Januar sorgte der Tod des belgischen Kickbox-Superstars Frédéric Sinistra für Schlagzeilen.

Der 40-Jährige hatte lange die Existenz von Corona bestritten und dann unter massiven Covid-Symptomen gelitten. Erst als sein Trainer damit gedroht hatte, ihn nicht weiter zu trainieren, hatte sich der Kampfsportler in ein Krankenhaus begeben - und sich gegen den Willen der Ärzte dann kurze Zeit später selbst entlassen. Drei Wochen später starb er. Sein Umfeld leugnet das Virus weiterhin. "Mein Ehemann ist nicht an Covid verstorben" schrieb Sinistras Witwe auf Instagram.

Man glaubt lieber weiter, anstatt sich einen Fehler einzugestehen

Es kann nicht sein, was nicht sein darf: Viele Impfgegner und Corona-Leugner bleiben ihrem Glauben bis zum Schluss treu. "Es ist nicht so leicht, aus einem Verschwörungsglauben wieder herauszufinden. Man müsste sich schließlich eingestehen, dass man falsch lag, und das fällt vielen Menschen schwer", sagt dazu die Psychologin Pia Lamberty, die zu Verschwörungsideologien forscht. Und so würden Menschen auch dann weiterglauben, anstatt sich und anderen einzugestehen, dass man falsch gelegen habe.

Der traurigste Ort im Internet

So wie bei Herman Cain. Im Sommer 2020 besucht der republikanische Politiker und Trump-Unterstützer trotz seinen hohen Alters eine Trump-Veranstaltung und verzichtet dabei auf eine Maske. Wenig später verstirbt der 74-Jährige. Trotzdem nutzt sein Team den Twitter-Account des Verstorbenen danach weiter, um Fake News über Covid zu verbreiten.

Herman Cain ist zugleich Namensgeber des Subreddits /r/HermanCainAward, wo Geschichten gesammelt werden, die ganz ähnlich sind wie die von Cain, Sinistra oder Weldon. Doch es gibt einen Unterschied: Die meisten der hier ausgeführten Schicksale handeln nicht von prominenten Verschwörungstheoretikern, sondern von denjenigen, die ihren Falschaussagen zum Opfer gefallen sind. Es ist einer der traurigsten Orte im Internet.