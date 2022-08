Tod von Impfärztin: Machtlos gegen den Hass?

Hilfe kam von einer deutschen Hackerin

Bevor sie die Entscheidung traf, ihre Praxis zu schließen, wandte sich Kellermayr an die Behörden und dann, als diese aus ihrer Sicht zu wenig unternahmen, an die Öffentlichkeit. Besonders irritierend: Die Ermittlungsbehörden erklärten, die Urheber der Droh-Nachrichten nicht ermitteln zu können, doch einer deutschen Hacktivistin gelang das offenbar innerhalb von wenigen Stunden.

Twitter-Rückzug von Chan-jo Jun und Natalie Grams

Nach dem Suizid der Ärztin haben sich bekannte Twitter-User von der Plattform zurückgezogen, etwa der bekannte Würzburger Anwalt Chan-jo Jun. Der 48-jährige kehrte am Freitag Twitter den Rücken. Zu aussichtlos erscheint ihm der Kampf gegen die Hater im Netz. "Wenn ich über bestimmte Personen tweete, habe ich am nächsten Tag Abmahnungen im Briefkasten. Ich gerate da an Grenzen“, sagte Jun gegenüber BR24. Er habe feststellen müssen, dass seine ursprüngliche Mission, auf Twitter Diskussionen zu versachlichen, nicht funktioniert habe. "Ich überlasse jetzt anderen das Feld. So lange, bis ich ein Konzept gefunden habe, wie ein sachlicher Austausch in Sozialen Medien stattfinden kann", so Jun.

Auch Natalie Grams hat sich von der Plattform verabschiedet. Die Ärztin und Autorin hatte sich einen Namen gemacht als Homöopathie-Kritikerin. Sie wolle ihr Engagement für eine evidenzbasierte Medizin mit Hilfe ihres Podcasts weiterführen, erklärte Grams in ihrem Abschieds-Tweet.

Hassen geht im Netz besonders leicht

Darüber, dass die Plattformen und die Ermittlungsbehörden von dem entfesselten Hass im Internet überfordert sind, wird seit Jahren diskutiert, zuletzt hatte der Satiriker Jan Böhmermann die schleppende Bekämpfung von Hassverbrechen angeprangert.

Im Internet mischen sich dabei zwei Dinge auf besonders toxische Weise: Auf der einen Seite ist da die Verschwörungsideologie, die sich auf der richtigen Seite wähnt und der deswegen jedes Mittel recht ist. "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht", dieses Zitat von Bertolt Brecht ist in Querdenker-Kreisen besonders beliebt. Der Widerstand nimmt dann allerdings wenig Rücksicht auf andere. Und zweitens sind da die sozialen Medien, die das Hassen besonders leicht machen, auch weil man der direkten Konfrontation mit dem Opfer aus dem Weg gehen kann. Die Tatsache, dass am anderen Ende des Bildschirms ein Mensch sitzt, kann im Netz allzu einfach verdrängt werden.

Besonders problematisch: Im Internet treffen oftmals Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Haltungen aufeinander, "Filter-Crash" nennt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen dieses Phänomen.

Der Staat wirkt hilflos

Der Staat scheint dem enthemmten Internet-Hass eher hilflos gegenüberzustehen. Immerhin wird Hassrede im Netz heute konsequenter verfolgt als noch vor ein paar Jahren. Soziale Netzwerke müssen Hassrede löschen und es drohen empfindliche Strafen, wenn sie dabei zu nachlässig sind. Mit dem Digitale Dienste Gesetz will die EU eine strengere Aufsicht der Plattformen etablieren. In Deutschland ist zudem die sogenannte "Login-Falle" im Gespräch, die es auch in den Koalitionsvertrag der Ampel geschafft hat. Die Idee: Sobald von einer Strafverfolgungsbehörde ein Anfangsverdacht gegen einen Nutzer festgestellt wurde, wir die Login-Falle scharf gestellt. Beim nächsten Login wird dann die IP-Adresse an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt. Das soll die Ermittlungsarbeit erleichtern, und zwar ohne eine Massenüberwachung der Internet-Nutzer.

Doxing und SLAPP schüchtern Betroffene ein

Allerdings beschränkt sich der Internet-Hass keineswegs nur auf die digitale Sphäre. Bei dem sogenannten "Doxing" werden, so wie im Fall der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, private Daten ins Netz gestellt. Hinzu kommen Einschüchterungsklagen, sogenanntes SLAPP (englisch strategic lawsuit against public participation), mit denen die Opfer mürbe gemacht werden. Eine Praxis, die Chan-jo Jun immer wieder kritisiert hatte.