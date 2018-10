Tod durch Selfie

Das eigene Gesicht im Vordergrund und dahinter der Eiffelturm, das Alpenpanorama oder ein kitschig-romantischer Strand: Um auf Instagram zu bestehen, reicht das offenbar nicht mehr. Viele Hobby-Fotografen suchen deswegen nach ausgefalleneren Selfie-Kulissen und begeben sich dabei immer wieder in Gefahr. Selfie-Shootings auf Bahngleisen oder in der Nähe von Wildtieren enden dann tödlich, so wie Mitte Juli, als ein australisches Urlaubspaar in Portugal beim Selfie-Knipsen 40 Meter in die Tiefe stürtze oder am Samstag, als ein junger Mann aus Sidney starb, weil er beim Fotografieren von der berühmte Sea Cliff-Brücke fiel. Kein Wunder also, dass die russische Polizei sich schon vor Jahren gezwungen sah, Tipps zu geben zum sicheren Selfiemachen.

Todesfälle durch Selfies: Studie nur "Spitze des Eisbergs"

Eine neue Studie hat nun untersucht, wie groß das Problem der "Killfies" wirklich ist. Die Forscher der Universität Bhopal (Indien) sammelten Medienberichte zu Todesfällen, die mit dem Schießen eines Selfies zusammenhingen und fanden heraus, dass zwischen Oktober 2011 und November 2017 mindestens 259 Menschen beim Knipsen eines Selbstportraits ums Leben kamen. Allerdings dürfte die Dunkelziffer weit höher liegen. Die Forscher selbst sprechen von einer "Spitze des Eisbergs": Sie selbst hätten ausschließlich Berichte in englischer Sprache ausgewertet und nur zweifellos dokumentierte Selfie-Tode in ihre Studie mit einbezogen. Bei vielen Unfällen, etwa auf fotogenen Landstraßen, könne man hingegen nicht ausschließen, dass ein Selfie der wahre Grund der Tragödie gewesen sein könnte.