TikToks Teenage-Filter: So jung kommen wir nicht mehr zusammen

Die Verzweiflung ist ihr glaubhaft anzusehen. “Jetzt drehe ich durch, ich glaube gar nichts mehr im Internet”, sagt Nutzerin svenjamin_b in einem TikTok-Video in ihre Smartphone Kamera und zeigt gleich darauf, was sie so aus der Fassung bringt: “Das ist ein Filter! Und das”, sie deaktiviert den Effekt, “ist mein echtes Gesicht! Scheiße.”

Frappierend: Nicht nur ist der Unterschied zur ungeschminkten Wahrheit riesig, sondern der Filter verwischt oder verwackelt sogar auch dann nicht, wenn Nutzerin svenjamin_b ihre Hand vors Gesicht nimmt. Dabei geben andere Filter ihre Scharade schnell preis.

“Das ChatGPT unter den Echtzeit-Bildbearbeitungen” - ein Twitter-Nutzer

Die schiere Präzision dieses neuen Augmented-Reality-Filters beunruhigt gerade viele Menschen im Netz. Wer sich selbst davon überzeugen will, wie groß der Unterschied zu bisherigen Filtereffekten ist, der kann den Bold-Glamour-Filter in der TikTok-App ganz einfach ausprobieren.

Wer in der App nach “bold glamour” sucht, muss in den Suchergebnissen nur eines der gelisteten Videos anwählen und darin dann den als verwendet angezeigten Filtereffekt: Schon kann der Selbstversuch losgehen.

Unerreichbares Schönheitsideal per Fingertipp

Einmal in Aktion fügt der Filter nicht nur kosmetische Änderungen wie Make-up oder Mascara hinzu, er verändert teils auch die Gesichtsstruktur: Schmalere Nase, vollere Lippen, markante Stirn und kräftiger Kiefer, wie Professor Memo Akten von der University of California in einem Video analysiert.