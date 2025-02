TikTok-Wahlkampf: Die politischen Ränder gewinnen die Jugend

Wahlergebnis spiegelt TikTok

Kommt das überraschend? Nicht, wenn man auf TikTok schaut. Das Forschungsprojekt Sparta an der Universität der Bundeswehr in München untersucht schon seit einigen Monaten live den Wahlkampf auf Social Media – und zeigt: Die gleichen Parteien, die jetzt bei den Jungen am besten abgeschnitten haben, lagen zuvor auch beim Wahlkampf auf TikTok ganz vorne.

Rechnet man alle Videoaufrufe für politische Parteien auf TikTok zusammen, so entfallen fast die Hälfte davon nur auf die Parteien der politischen Ränder: AfD und Linke. Allerdings sind die Spitzenpositionen vertauscht: Die AfD ist auf TikTok insgesamt am erfolgreichsten gewesen, die Linke knapp dahinter auf Platz 2. Auf Platz 3 folgt die SPD, die es bei den Jungwählern an der Urne immerhin auf Platz 4 schafft.