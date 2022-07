Ohnmachts-Challenge auf TikTok: Nicht neu, aber lebensgefährlich

Bei der "Blackout Challenge" auf TikTok geht es darum, sich bis zur Ohnmacht zu würgen. Ein lebensgefährlicher Trend, der weltweit bereits zu mehreren Todesopfern geführt hat. Vergangenes Jahr kamen ein achtjähriges Mädchen aus Texas sowie eine Neunjährige aus Wisconsin bei dem "Würgespiel" ums Leben. Nach dem Tod der beiden Kinder haben nun ihre Eltern die Videoplattform TikTok in den USA verklagt.

Mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit Erstickungsspiel

"TikTok muss für die Verbreitung tödlicher Inhalte an die beiden Mädchen zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte der Anwalt der Familien, Matthew Bergman. In der Klage, die in der vergangenen Woche bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde, wird TikTok beschuldigt, die "Blackout Challenge" "absichtlich und wiederholt" verbreitet zu haben.

TikTok habe Milliarden Dollar investiert und wissentlich Produkte entwickelt, die gefährliche Inhalte in Umlauf bringen würden, welche wiederum zum Tod seiner Nutzer führen könnten, hieß es. Laut der Klage wurden auch Todesfälle bei Kindern in Italien, Australien und anderen Ländern mit dem Erstickungsspiel in Verbindung gebracht.

Die große Frage ist nun: Trägt das Unternehmen eine Mitschuld? Die Ohnmachts-Challenge ist eigentlich nicht neu, bereits seit Mitte der 90er Jahre kursiert sie in verschiedenen Formen und unter verschiedenen Namen immer wieder unter Schülern weltweit. Sogar in einer deutschen Tatort-Ausgabe aus dem Jahr 2016 wurde das "Ohnmachts-Spiel" unter Schülern zum Thema gemacht.

Keine neue Challenge - viele Todesfälle über die Jahre

Eine Auswertung von Medienberichten durch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention identifizierte 82 mit dem Spiel in Zusammenhang stehende Todesfälle von amerikanischen Jugendlichen zwischen sechs und 19 Jahren im Zeitraum 1995 bis 2007. Die meisten Todesfälle folgten auf den Versuch, sich die Halsschlagadern abzudrücken, was zu einer tödlichen Strangulation führte. Oft strangulierten sich die Kinder und Jugendlichen dabei alleine, um einen "Kick" zu verspüren. Der erste durch die Medien aufgegriffene Todesfall in Deutschland ereignete sich am 5. Dezember 2009 in Falkensee. Es sollen aber bereits zuvor mehrere Todesfälle in Deutschland vorgekommen sein.

Nun ist die Challenge also auf TikTok angekommen, einer Plattform, auf der stärker als bei anderen sozialen Netzwerken ein Algorithmus darüber entscheidet, was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen. Der Algorithmus kuratiert den wichtigsten Teil der App, den For You-Feed. Eine Art personalisiertes Fernsehprogramm.

PainTok – die dunkle Seite von TikTok

Das ist unproblematisch, wenn Nutzerinnen und Nutzer, die gerne Videos mit Hundebabys sehen, immer mehr süße Welpen angezeigt bekommen. Schwierig wird es, wenn sie in problematische Inhalte eintauchen, weil der Algorithmus den Feed mit immer mehr Videos der gleichen Art flutet. Auf TikTok findet sich so ein ganzes Subgenre, unter dem junge Menschen Videos über Depressionen, Selbstverletzung oder Suizid produzieren. Das sogenannte "PainTok", oder "SadTok".

Ein Experiment von BR Data und PULS Reportage zeigte jüngst, dass Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland durch Interaktion mit solchen Videos in eine Filterblase geraten können, in der sie in ihrem Feed fast nur noch derartige Inhalte von TikTok empfohlen bekommen. Für das Experiment setzten die Journalistinnen und Journalisten von BR Data mehrere Test-Accounts auf und simulierten das Verhalten von Personen, die sich für Videos zu Depressionen, Selbstverletzung und Suizidgedanken interessieren. Das Ergebnis: Der Feed bestand nach kurzer Zeit fast nur noch aus solchen Inhalten.

Ist der TikTok-Algorithmus schuld?

Und so lautet auch die Argumentation der Anklage des Falls aus den USA: Der Algorithmus von TikTok habe den Mädchen die Challenge vorgeschlagen - woraufhin diese sich zu Tode stranguliert hätten - eine mit einem Seil, die andere mit einer Hundeleine. TikTok, das dem in China ansässigen Unternehmen ByteDance gehört, reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Eine Sprecherin verwies lediglich auf ein Statement, das bereits im Dezember veröffentlich wurde. Damals hatte eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania behauptet, ihre zehnjährige Tochter sei ebenfalls durch diese Challenge zu Tode gekommen.

"Diese besorgniserregende Challenge war nie ein Tiktok-Trend. Das gab es bereits lange vor unserer Plattform. Wir werden weiterhin wachsam in unserer Verpflichtung zu mehr User-Sicherheit bleiben und würden dementsprechende Inhalte sofort entfernen, wenn wir sie finden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie für ihren tragischen Verlust." Statement von TikTok

Nicht die einzige fragwürdige Challenge

Die Blackout Challenge ist nicht der einzige fragwürdige Trend im TikTok-Kosmos. Auf der Plattform gibt es und gab es immer wieder zahlreiche Herausforderungen, bei denen Teilnehmer zu gefährlichen Aktionen ermuntert werden, die sie filmen und ins Netz stellen sollen. Beispielsweise missbrauchen TikToker Antihistaminika als Droge oder springen von einem fahrenden Auto ins Wasser. Ebenfalls auf TikTok zu finden ist die sogenannte "Skull Breaker Challenge", bei der Menschen beim Springen die Beine weggetreten werden, so dass sie nicht auf den Füßen landen, sondern stürzen und sich den Kopf stoßen.

Warum sich an solchen Aktionen relativ viele Leute beteiligen, liegt auf der Hand: Challenges generieren Klicks. Passt man den Trend ab und veröffentlicht sein Video unter dem passenden Hashtag, kann der eigene Clip viral gehen und es kommen viele neue Likes und Follower hinzu - und genau das ist Ziel von vielen Usern.

Dabei darf man nicht vergessen, dass TikTok vor allem die junge Zielgruppe anspricht. Das Netzwerk ist ab 13 Jahren zugelassen. Jugendliche in diesem Alter können oft nur schwer abschätzen, welche Gefahren Challenges mit sich bringen und dass ein Würgen nicht nur eine Ohnmacht auslösen, sondern auch zum Tod führen kann. Es ist also weiterhin Vorsicht geboten. Eltern sind also gut beraten, wachsam zu bleiben und sich selbst mit der Website vertraut zu machen.