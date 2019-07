TikTok und der Alters-Check

Doch wie wird das Alter überprüft? Bei der Registrierung muss das Geburtsdatum angegeben werden. Ist man jünger als 18 Jahre, muss nach Aussagen von TikTok die Email-Adresse eines Erziehungsberechtigten angegeben werden, der dann die Mitteilung bekommt, dass sich der junge Nutzer registriert hat, und erläutert, welche Privatsphäre-Einstellungen getroffen werden können. Die Erläuterungen auf der Website von TikTok zu Privatsphäre-Einstellungen und Tipps für die Nutzung des Dienstes durch Minderjährige sind zumindest recht umfangreich und dennoch gut verständlich.

Wir konnten die Registrierung mit einem Test-Konto (Altersangabe: 15 Jahre) allerdings ohne die Angabe einer Email-Adresse eines Erziehungsberechtigten abschließen und das Konto in vollem Umfang nutzen. Diese wurde einfach nicht abgefragt. TikTok sagte auf BR-Anfrage, dass dies momentan wohl ein Bug, also ein technisches Problem sei:

"Unsere Teams bemühen sich, Fehler umgehend zu beheben." - TikTok

"Age Gate" kann umgangen werden

Fraglich ist aber, ob eine solche Altersangabe überhaupt effektiv sein kann. Schließlich kann der minderjährige Nutzer dieses "Age Gate", die Altersüberprüfung, auch einfach umgehen. Denn wer kontrolliert die Korrektheit des Geburtsdatums oder der Email-Adressen? Eine identifizierende Bestätigung wird schließlich nicht eingefordert.

Das betrifft nicht nur TikTok

Aber ist das "Age Gate" bei TikTok ein größeres Problem als bei anderen Plattformen? Wird das Alter bei Snapchat, Instagram oder Whatsapp effektiver überprüft? Die Antwort ist "nein". Eine richtige Identitätsprüfung findet nicht statt.

Anspruch und Wirklichkeit gehen bei vielen Online-Diensten in puncto Datenschutz weit auseinander. Forderungen, dass bei einigen Online-Diensten etwa für erwachsene Nutzer eine Identitätsprüfung stattfinden soll, zum Beispiel in Form der umstrittenen "Klarnamen-Pflicht", sind bei Netzaktivisten äußerst umstritten.

Besonders schützenswert

Die DSGVO fordert jedoch einen besonderen Schutz der Daten von Kindern, deshalb sollten Bedenken auch nicht einfach abgetan werden. Nur weil auch Jugendliche unter 16 Jahren verbotenerweise bereits Whatsapp nutzen, sollte die gängige Alltagspraxis geltenden Datenschutz nicht aushebeln.

Muss also der gute alte Post-Ident-Brief her? Das wäre wohl die bürokratischste aller Identifikations-Möglichkeiten. So bleibt zu hoffen, dass sich Datenschutzbehörden und Plattformen am Ende auf einen Kompromiss für realitätsnähere, funktionierende digitale Formen von "Age Gates" einigen werden.

Sollte TikTok in Großbritannien durch den Gesetzgeber zu deutlichem Umsteuern gezwungen werden, wird das für alle Social-Media-Plattformen, Video-Apps und Messenger mit jungen Nutzern Konsequenzen haben.