TikTok-Trend: Warum Teenager im Anzug die Kinos stürmen

Diese konzertierte Aktion ist auch den Mathäser-Betreibern nicht verborgen geblieben: "Der Mathäser war am Samstag Ziel eines Ausfluges einer größeren Gruppe Teenager", so Betriebsleiterin Ulrike Silberbach gegenüber BR24. Probleme sieht sie jedoch bisher nicht. Die Jugendlichen hätten sich soweit "im Rahmen" benommen und man habe sie lediglich im Foyer und im Saal etwas zur Ruhe ermahnt. Ärger habe es keinen gegeben. Maßnahmen wie in Großbritannien sind daher laut Silberbach nicht geplant.

Wo kommt #GentleMinions her?

Woher der Trend genau kommt, ist wie so oft bei Internetmemes, nicht eindeutig zu beantworten. Klar, ist dagegen, dass die gelben Minions, ursprünglich Nebencharaktere in den "Ich – Einfach unverbesserlich"-Filmen, die sozialen Medien bereits seit Jahren in ihren Bann gezogen haben. Sie bevölkern "Lustige Sprüche"-Bildtafeln in WhatsApp-Gruppen und sind im Form von Motiv-Torten, Bluetooth-Boxen oder Textilien allgegenwärtig auf Kindergeburtstagen und anderswo.

Der neue Film, der nun in den Kinos anläuft, ist also ein Massenphänomen. Der erste Minions-Film von 2015 ist mit mehr als einer Milliarde Dollar Einspielergebnis einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Hinter den Gentle-Minions dürfte wohl vor allem Ironie stecken: Junge Männer machen sich mit übersteigerter Begeisterung und feiner Kleidung über das Massenphänomen Minions lustig, einen Film, den viele von ihnen wohl als Kinderfilm empfinden.

Minions-Filmstudio freut sich

Ähnlich wie der Autor dieses Artikels es Mitte der 2000er Jahre ironisch fand, mit seinen Kumpels im ländlichen Unterfranken die damals noch betont unedle Prä-McCafé-Filiale von McDonald's im Sakko aufzusuchen. Auf solche lustigen Ideen sind pubertäre Jungs also auch schon vor TikTok gekommen.