TikTok Shop in Deutschland gestartet – Zukunft oder Abzocke?

Etwa 24 Millionen Menschen in Deutschland nutzen regelmäßig TikTok – vor allem unter jungen Menschen ist die Video-App mittlerweile die wichtigste Anlaufstelle im Smartphone geworden. Seit dieser Woche können die meisten von ihnen auf eine neue Funktion stoßen. Max Burianek, Leiter TikTok Shop Deutschland, nennt es "ein neuartiges Einkaufserlebnis". Fachleute sehen darin vor allem den Versuch, mit Online-Händlern wie Amazon und Temu konkurrieren zu wollen.

Konkurrenz für Temu & Co.

Was das konkret bedeutet: Produkte können direkt in Videos und Livestreams markiert werden, sodass Nutzer sie mit wenigen Klicks kaufen können. Alternativ gibt es einen Shop-Tab in der App, der wie ein klassischer Online-Marktplatz funktioniert. Unternehmen können zudem Produktsammlungen über ihre Profile präsentieren. Zum Start sind unter anderem ABOUT YOU, cosnova, Deiters und NIVEA mit an Bord.

In Südostasien ist der TikTok Shop bereits ein Erfolgsrezept – vor allem in Indonesien, Thailand und Vietnam hat er sich längst etabliert. Etwa 95 Prozent der weltweiten "TikTok Shop"-Käufe passieren dort. Doch die Expansion in die westlichen Märkte – bereits mehrfach verzögert – erwies sich als eher schwerfällig.

In den USA, wo der TikTok Shop bereits 2023 startete, waren die Ergebnisse bislang eher gemischt. Im Vergleich zum asiatischen Markt ist das Interesse bislang eher gedämpft, das zeigt auch eine Recherche der New York Times. Viele Nutzer beschwerten sich zudem über Fake-Produkte und Betrugsmaschen auf dem TikTok-Marktplatz. Dennoch ist der Einfluss der TikTok-App genug, um einen ernstzunehmenden neuen Konkurrenten auf dem Online-Markt zu etablieren.

Verhaltener Start in Deutschland

Wie sieht es nun in Deutschland aus? Tarek Müller, Mitgründer des deutschen Online-Händlers About You, hat sich nach einem Tag Launch bereits verhalten geäußert – obwohl About You zu den Vorzeige-Marken des neuen TikTok Shops gehört. "Der gestrige Tag war sowohl von dem Umsatz als auch von den Viewer-Zahlen eher enttäuschend. Hoffen wir mal, dass es sich verbessert", schreibt er auf LinkedIn.

Die verhaltene Reaktion könnte auch mit Bedenken rund um Jugend- und Datenschutz zu tun haben. TikTok steht immer wieder im Vorwurf, als chinesisches Unternehmen unter dem Einfluss der chinesischen Regierung zu stehen. Der TikTok Shop soll in Deutschland ausschließlich für Nutzer ab 18 Jahren verfügbar sein.