TikTok schärft Jugendschutz nach - Nutzen unklar

122,5 Millionen Follower hat Charli D’Amelio auf TikTok. Der jungen Frau schauen bei ihren Kurzvideos mehr Menschen beim Tanzen, Alltagerledigen und Werben zu als die meisten Staaten Einwohner haben. Doch ihre Karriere wäre heute so nicht mehr denkbar.

Denn als D’Amelio 2019 begann, Videos bei TikTok zu veröffentlichen, war sie erst 15 Jahre alt. Nach heutigen Regeln dürfte sie bei TikTok Videos nicht öffentlich posten - und würde so wohl kaum noch vor ihrem 16. Geburtstag zur Person mit den meisten Fans bei TikTok werden können. Schon seit Januar 2021 sind die Profile der TikTok-User unter 16 automatisch auf privat gestellt, Inhalte können nur für Follower des Accounts gepostet werden, nicht für alle TikTok-Nutzer sichtbar.

Mehr Infos für ältere Junge

Nun schärft TikTok hier noch einmal nach. Künftig werden die jungen Nutzer noch einmal ausdrücklich gefragt, ob sie ihre Videos mit ihren Followern, ihren Freunden (Personen, denen Sie folgen und die ihnen folgen) oder nur für sich teilen wollen.

Nutzer zwischen 16 und 18 werden künftig außerdem darauf hingewiesen, wie die Download-Funktion bei TikTok funktioniert. Stellt man sie ein, können fremde Beobachter das Video herunterladen und somit auch einfach ohne Wissen des Erstellers verbreiten. Das will TikTok offenbar klarer machen. Bei Nutzer unter 16 ist die Download-Funktion grundsätzlich ausgeschaltet, ähnlich wie weitere TikTok-eigene Funktionen („Stitch“ und „Duett“), die zur Belästigung der jungen Nutzer dienen könnten.

Weniger Push-Nachrichten

Eine weitere merkliche Veränderung für minderjährige User gibt es bei den Direktnachrichten. 16- und 17-Jährige müssen die Nachrichten-Funktion künftig aktiv einschalten. Für noch Jüngere ist die Funktion ohnehin ganz abgeschaltet. Auch Videos und Fotos lassen sich über die Funktion nicht versenden, wie TikTok erklärt.

Laut TikTok um die Bildschirmzeiten junger Menschen niedrig zu halten, werden außerdem künftig Push-Meldungssperren für Minderjährige eingeführt. Unter 18 ist ab 22 Uhr Schluss, unter 16 Jahren ab 21 Uhr. All die Neuerungen sollen im Laufe der kommenden Monate weltweit ausgerollt werden.

Vor allem die nicht mehr ganz jungen Jugendlichen zwischen 16 und 18 sollen dann mit Hilfe von Zusatz-Informationen und Standard-Einstellungen vor Gefahren zumindest gewarnt werden - auch wenn solche Pop-Up-Fenster sicherlich schnell weggeklickt werden können. Am tiefgreifendsten dürfte die Push-Mitteilungs-Sperre sein, die auch die Jüngeren betrifft, allerdings nicht besonders früh am Tag einsetzt.

Politischer Druck wächst

Der Sinneswandel bei TikTok, der die Plattform seit Jahresbeginn dazu führt, mehr für den Jugendschutz zu tun, kommt jedoch nicht von ungefähr. TikTok steht immer wieder in der Kritik, auch aber nicht nur wegen Jugendschutz-Themen. Der Dienst war bereits 2019 in den USA wegen dem Sammeln von Daten von Kindern zu einer Millionenstrafe verurteilt worden, wie „Netzpolitik“ berichtet. Seit April 2021 läuft auch in Europa eine ähnlich gelagerte Klage.

In Italien war Anfang des Jahres zudem ein zehnjähriges Mädchen gestorben, vermutlich weil sie an einem gefährlichen TikTok-Trend teilhaben wollte. Damals setzten italienische Behörden TikTok unter Druck, das Alter seiner Nutzer wirklich zu prüfen. Eigentlich darf TikTok nämlich erst ab 13 Jahren genutzt werden. TikTok fragte daraufhin in Italien das Alter der User neu ab.

Von Altersprüfung abhängig

Eben diese Alterseingabe durch die Nutzer stellt jedoch wiederum auch die neuen und vorherigen Bemühungen von TikTok um mehr Jugendschutz in Frage. Was wenn die 15-Jährige Charli D’Amelio im Sommer 2019 sich schlicht 16 oder 18 Jahre alt gemacht hätte. Eine Personalausweisprüfung findet natürlich beim Anmeldevorgang nicht statt.

TikTok versucht zwar über Technologien, wie Analysieren von Gesichtszügen, das wahre Alter von Nutzern zu prüfen. Viele junge User scheint das allerdings nicht von TikTok zu vertreiben: Dass viele Kinder schlicht mit falschem Alter auf TikTok unterwegs sind, zeigen zahlreiche Studien aus verschiedenen Ländern, die „Netzpolitik“ aufführt. In Deutschland sollen laut internen Daten rund 35 Prozent der TikTok-Nutzer 14 oder jünger sein.