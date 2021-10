TikTok-Massenpsychose? Mädchen mit Zuckungen in Behandlung

Die Ärzte seien am Anfang ratlos gewesen, weshalb die Teenager solche Ticks entwickelt hätten, meldet das Wall Street Journal. Doch relativ schnell habe man eine Gemeinsamkeit gefunden. Die meisten Mädchen hatten demnach TikTok genutzt und sich dort Videos von Menschen mit Tourette-Syndrom angesehen.

Das Phänomen von Jugendlichen mit unkontrollierten Bewegungen taucht inzwischen angeblich in Kinderkliniken in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien auf. Berichtet wird von einem wahren Zustrom von Mädchen mit Bewegungs- und Sprachstörungen. Bei den meisten Betroffenen seien zuvor Angstzustände und Depressionen, meist in Folge der Corona-Pandemie, diagnostiziert worden.

Massenpsychose unter Jugendlichen?

Laut einer britischen Studie hatten im Januar TikTok-Videos mit dem Hashtag "Tourette" über eine Milliarde Aufrufe. Inzwischen geht die Zahl Richtung fünf Milliarden. Mehrere Experten bezweifeln allerdings, dass die Macher der Videos tatsächlich am Tourette-Syndrom leiden.

Wahrscheinlicher ist demnach, dass viele junge Menschen unter psychischen Störungen litten und dadurch Ticks entwickelt haben. Social Media-Apps, wie eben TikTok, sorgen dann für eine massenhafte Verbreitung. Das würde erklären, warum gerade Mädchen im Teenager-Alter auf einmal alle ganz ähnliche Symptome entwickeln. TikTok ist Studien zufolge gerade bei jungen Mädchen die beliebteste Social Media-App.

Wie tickt TikTok eigentlich?

Auch wenn TikTok insbesondere von Jugendlichen in der Freizeit genutzt wird, gibt es inzwischen immer mehr professionelle Angebote auf der Plattform. So bringt es etwa ein Steuerexperte mit kurzen Videos zu Themen wie Abgeltungsteuer oder Progressionseinkunft auf 500.000 Follower. Der Algorithmus der Plattform steckt eben voller Überraschungen. Mehr zur Funktionsweise von TikTok gibt es hier in unserem aktuellen BR24-Tech-Podcast 'Umbruch'.