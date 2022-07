TikTok: Mehr Kontrolle für die Nutzer?

Unter dem vagen Titel "Mehr Möglichkeiten für unsere Community, das zu erleben, was sie liebt" verkündete TikTok am Mittwoch in seinem Newsroom einige Neuerungen für den persönlichen Feed. Stärker als bei anderen sozialen Netzwerken entscheidet auf TikTok ein Algorithmus darüber was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen. Der Algorithmus kuratiert den wichtigsten Teil der App, den For You-Feed. Eine Art personalisiertes Fernsehprogramm.

Auf dem FYF landen Videos von Personen, denen man nicht folgt. Womöglich will man diese Inhalte aber gar nicht sehen, weil einen die Themen nerven, sie unangenehme Erinnerungen triggern oder aus anderen Gründen unpassend sind. Bereits jetzt können Nutzer und Nutzerinnen bestimmte inhaltliche Kategorien blockieren oder einzelne Videos mit "nicht interessiert" markieren. Mit den Neuerungen soll es nun aber künftig möglich sein, Videos auf Grundlage von Wörtern oder Hashtags herauszufiltern.

Weniger Freiheit dem Algorithmus

TikTok nennt ein paar harmlose Beispiele: Egal, ob jemand gerade ein DIY-Projekt abgeschlossen hat und nun vielleicht lieber keine Heimwerkervideos mehr sehen möchte oder Nutzer*innen weniger Rezepte ansehen wollen, die Fleisch oder Milch zeigen, weil künftig eher pflanzliche Mahlzeiten auf dem Speiseplan stehen.

Die neue Funktion könnte besonders in Zusammenhang mit Diät-Inhalten, Fitnesskult, oder „SadTok“, also Videos über Depressionen, Selbstverletzung und Suizid zum Tragen kommen. Ein Experiment von BR Data und PULS Reportage zeigte jüngst, dass Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland durch Interaktion mit solchen Videos in eine Filterblase geraten können, in der sie in ihrem Feed fast nur noch derartige Inhalte von TikTok empfohlen bekommen. Auch vor fragwürdigen TikTok-Challenges könnte der Filter Jugendlichen schützen. So sind zum Beispiel bei der "Blackout Challenge" auf TikTok vergangenes Jahr ein achtjähriges Mädchen aus Texas sowie eine Neunjährige aus Wisconsin ums Leben gekommen. Nach dem Tod der beiden Kinder haben nun ihre Eltern die Videoplattform TikTok in den USA verklagt.

Die Filterfunktion soll in den kommenden Wochen freigeschaltet werden. Falls sie zuverlässig funktioniert, könnte das ein hilfreiches und sinnvolles Tool sein.

Neue Funktionen sollen Jugendliche schützen

Der Blogeintrag enthält außerdem noch zwei weitere Ankündigungen. Zum einen möchte TikTok die Empfehlungen diversifizieren, damit der Feed nicht monothematisch wird. Besonders bei einigen der oben genannten Themen wird das schnell problematisch: Ein einzelnes Video über Depressionen oder Essstörungen ist okay, zehn am Stück eher nicht.

Diese Technologie wurde bislang nur in den USA und auf Englisch getestet. Nun sollen weitere Länder und Sprachen folgen. Deutschland wird nicht erwähnt, aber da der Blogpost im deutschen Newsroom erschienen ist, gehen wir davon aus, dass auch der deutsche Markt gemeint ist.

Zum anderen soll es noch eine weitere Funktion geben, die Jugendliche besser vor Inhalten geschützt werden, die nicht für sie geeignet sind. TikTok spricht von einem "System, mit dem wir Inhalte nach thematischer Reife ordnen können" und zieht Vergleiche zur Filmindustrie, dem Fernsehen oder der Spielebranche. Dort sind allerdings Menschen für diese Kategorisierungen zuständig. Angesichts der Masse an Content auf TikTok müssen dort Maschinen ran. Es bleibt also abzuwarten, wie gut das funktioniert.

TikTok Deutschland bekommt einen Betriebsrat

Besonders "TikTok: Weg frei für Betriebsratswahlen", verkündete die Gewerkschaft ver.di am Dienstag, den 12. Juli auf ihrer Website. Am Montag beteiligten sich mehr als 100 Beschäftigte an der Wahl eines Wahlvorstands. Der soll sich in den kommenden Wochen darum kümmern, die Betriebsratswahl zu organisieren. Für die Mitarbeiterïnnen ist es ein wichtiger Erfolg. Sie kämpfen seit anderthalb Jahren darum, einen Betriebsrat zu gründen. Im März 2021 sollen Personalverantwortliche teils unter falschen Namen an einer digitalen Betriebsversammlung teilgenommen haben, berichtete der Spiegel.

Angestellte berichteten damals von einem "Klima der Angst". Heute klagen viele über niedrige Bezahlung bei hoher Arbeitsbelastung, das gelte insbesondere für die Abteilung Trust & Safety. Alexander Acht, einer der drei neu gewählten Wahlvorstände beschreibt weitere Probleme bei TikTok.

"Wir haben so gut wie keine weiblichen Führungskräfte, wir beobachten sexistischen Umgang mit Kolleginnen und der Leistungsdruck ist enorm. Hinzu kommt die mangelnde Freiheit der Mitarbeitenden und zum Teil wirklich toxische Arbeitsatmosphäre." Alexander Acht, TikTok-Wahlvorstand

Es sei höchste Zeit, dass sich etwas ändere, so Acht. Offiziell gibt TikTok bekannt, man unterstütze "das Recht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, einen Betriebsrat zu bilden". Außerdem wäre man vollkommen unabhängig von ByteDance, nehme Privatsphäre und Datenschutz außerordentlich ernst und würde alles dem Wohlergehen der Nutzer und Nutzerinnen unterordnen.

