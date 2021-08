TikTok kriegt Shopping-Feature - Verbraucherschützer warnen

„Woher ist die Hose aus deinem letzten Video?“ Glaubt man Influencern und Influencerinnen gehören solche Fragen zu den häufigsten, die ihnen gestellt werden - und die sie dann gerne mit einem vergüteten Link zu einem Shop beantworten.

Nun soll es auf TikTok demnächst möglich sein, die Produkte des eigenen Shops direkt in den Videos prominent zu verlinken und dem eigenen TikTok-Profil eine Produkt-Unterseite hinzuzufügen. Momentan läuft ein Test hierzu in USA, Kanada und Großbritannien. Ob und wann das Feature nach Deutschland kommt, konnte TikTok auf BR24-Anfrage noch nicht sagen.

TikTok hat sich hierfür mit dem Dienstleister Shopify zusammengetan. Wer bereits einen Shop bei Shopify betreibt, kann diesen so quasi zu TikTok verlängern. Ein Beispiel ist die US-Influencerin Kylie Jenner. Ihre Kosmetik-Marke Kylie Cosmetics bietet auf TikTok nun einen kleinen Shop im Profil und verlinkt die in ihren Videos vorgestellten Produkte direkt dort.

Auch Kinder können einkaufen

Diese direkte Verlinkung mit schnellem Weg in die Shops besorgt Verbraucherschützer. „Solche Funktionen erleichtern zwar das Shopping-Erlebnis, weil man nicht mehr lange nach den gewünschten Produkten suchen muss, allerdings birgt diese Art des sogenannten Influencer-Marketings die Gefahr, dass Kaufentscheidungen beeinflusst werden“, erklärt Jennifer Kaiser aus dem Referat Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gegenüber BR24.

Gerade Kinder und Jugendliche, die bei TikTok stark vertreten sind, seien teils leicht zu manipulieren, wenn Idole wie Influencer ein Produkt empfehlen, fügt die Expertin hinzu. Doch gilt laut Gesetz, dass Minderjährige ab sieben Jahren nur mit ihrem Taschengeld und nicht auf Raten einkaufen dürfen. Größere Anschaffungen sind nur mit Zustimmung der Eltern erlaubt.

TikTok erklärte auf Anfrage von BR24, dass für die neue Shopping-Funktion grundsätzlich die gleichen Einschränkungen gelten, wie jetzt für gewöhnliche Werbeanzeigen. Dort ist zu lesen, dass bestimmte Inhalte, etwa Waffen, Drogen und einiges mehr, gar nicht beworben werden dürfen. Bei Dating-Websites oder Alkohol dürfen nur Erwachsene die Werbezielgruppe sein. Grundsätzlich gilt demnach auch: Werbung oder Inhalte, die sich an Minderjährige richten, sollen diese oder auch ihre Eltern nicht direkt zum Kaufen anregen. Heißt: Allzu plakative und direkte Shopping-Werbung soll für Minderjährige nicht ausgespielt werden, ausgenommen werden sie von der Shopping-Funktion aber nicht.

Auch Erwachsene sollten aufpassen

Wer dennoch dort einkaufen will, sei es mit genügend Taschengeld oder als Erwachsener, sollte dennoch einiges beachten, wie die Verbraucherschützerin anmerkt. So sollte man prüfen, ob der verlinkte Shop seriös ist, checken, wo der Shop seinen Sitz hat, ob es Bewertungen im Internet über den Anbieter gibt und ob entsprechende Güte-Siegel zu finden sind. „Sind keine Angaben über den Verkäufer ersichtlich, sollte man von einer Bestellung absehen“, so Kaiser. TikTok schreibt in seinen Werberichtlinien vor, dass die Seiten, auf denen User über Werbung landen, vollständige Informationen enthalten müssen. Wachsam sein, sollte man dennoch.

Außerdem empfiehlt die Verbraucherzentrale, nicht per Vorkasse zu bezahlen. Stattdessen sollte man erst zahlen, wenn die Ware da ist. Alternativ kann man einen Dienst wie Paypal nutzen, der ein Rückgängigmachen der Zahlung ermöglicht, falls diese nicht oder nicht wie bestellt ankommt.