TikTok kopiert mit neuem Feature die App BeReal

Die beliebte App TikTok erweitert die eigene Tool-Palette und führt TikTok Now ein, um den kreativen und authentischen Austausch mit dem Freundeskreis zu fördern. Dabei ist dieses Feature ein BeReal-Klon, der vor allem sehr kurze Videos in den Mittelpunkt stellt.

Für die BeReal-App war es ein sehr gutes Jahr

Die französische Foto-Sharing-App BeReal wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Sie fordert Nutzer einmal am Tag dazu auf, ein schnelles Foto von überall aus aufzunehmen und zu teilen. Zu einem zufällig ausgewählten Zeitpunkt erhalten Userinnen und User eine Push-Benachrichtigung und haben zwei Minuten Zeit, ein Foto mit Vorder- und Rückkamera aufzunehmen und mit ihrem Freundeskreis zu teilen.

Das Ziel ist, authentische Bilder aufzunehmen, die ohne langes Vorbereiten und verschiedene Filter entstanden sind. Laut dem Analyseunternehmen Apptopia verzeichnete BeReal in den ersten zwei Jahren nur zwei Millionen Downloads, hauptsächlich unter französischen Nutzern. Dieses Jahr wurde die App aber bereits 56 Millionen Mal runtergeladen.

TikTok-Now ist eine Kopie von BeReal

Jetzt hat TikTok eine neue Funktion namens "TikTok Now" angekündigt, die nichts anderen als eine Kopie von BeReal ist. Das Feature hier kann über einen neuen Tab in der App ausgewählt werden, in manchen Regionen außerhalb der USA ist eine separate App notwendig.

Diese beiden Ansätze sind sehr unterschiedlich und es wird interessant sein zu sehen, ob sich TikTok Now in beiden Formen durchsetzt. Dies ist im Fall von TikTok besonders relevant, da sich TikTok im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken selbst als "Unterhaltungs-App" bezeichnet. Die App konzentriert sich darauf, die besten Inhalte von der gesamten Plattform hervorzuheben.

Nun scheint es, als ob TikTok sich in die andere Richtung neigt und eine direktere Interaktion mit Freunden fördert. Es bleibt abzuwarten, ob unvorbereitete Bilder von einem normalen Alltag das TikTok-Publikum begeistern kann.

Bisher haben andere TikTok kopiert

Bisher haben eher andere soziale Netzwerke Funktionen von TikTok kopiert. Instagram hat beispielsweise die sogenannte Reels eingeführt, die bei YouTube "Shorts" genannt werden. Das sind Kurzvideos wie auf TikTok.